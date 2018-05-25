ЭНРИКЕ ИГЛЕСИАС В РОССИИ!

Единственное шоу в Москве!

Международная суперзвезда нашего времени, один из самых продаваемых и влиятельных артистов, многократный победитель премии «Грэмми» и «American Music Awards», кумир миллионов, красивый, обаятельный и талантливый - Энрике Иглесиас выступит с единственным концертом в Москве 1 июня 2018 года в «Крокус Сити Холле» в рамках мирового турне. Продажа билетов открыта на сайте www.parter.ru и в официальных кассах Крокус Сити Холла. Концерт пройдет при поддержке Радио 7 На Семи Холмах.

Энрике Иглесиас пленил сердца миллионов во всем мире и достиг ошеломляющего успеха, став настоящей легендой современности. Дебютный альбом «Enrique Iglesias», вышедший в 1995 году, всего за неделю был распродан тиражом в 1 миллион копий. В 2014 году певец выпустил альбом «SEX & LOVE» и хит «Bailando», который входит в Топ-10 самых популярных видео на ютубе за всю историю с 2,4 миллиардами просмотров. В общей сложности за свою карьеру Энрике Иглесиас выпустил 10 студийных альбомов, в дополнение к двум сборникам с его хитами. Общий же объем продаж альбомов известного исполнителя превысил 170 миллионов копий.

предоставлено пресс-службой

В начале 2017 года Энрике выпустил сингл «Súbeme La Radio» при участии пуэрториканского дуэта Zion y Lennox и кубинского певца Descemer Bueno. Клип, опубликованный на канале YouTube, взорвал интернет уже в первые часы и собрал почти 900 миллионов просмотров на данный момент. Объехав европейские и североамериканские страны, а также побывав с серией шоу в Африке, Азии и Южной Америке, Энрике Иглесиас готовится выступить на своем единственном шоу в России, в Москве! Уже более 1,5 миллиона поклонников имело возможность видеть незабываемое шоу Энрике!

Энрике Иглесиас также имеет богатую коллекцию престижных музыкальных наград: American Music Awards, Ace Awards, ASCAP, ASCAP среди композиторов, Billboard Awards, World Music Awards, Grammy’s ®, Latin Grammy Awards, NRJ Music Awards, Premio La Nuestro, Premios Eres, Рremio TV Novelas и многие другие. Являясь одним из самых популярных поп-звёзд современности, певец развивает свое творчество, добавляя все новые находки, интересные элементы и исследуя новые источники вдохновения.

Все концерты в Москве этого потрясающего артиста сопровождал огромный успех. Обладателю самых престижных музыкальных премий и наград, каждый концерт которого становится незабываемым ярким шоу, всегда есть чем удивить даже самую искушенную публику. Суперхиты жаркого лета, зажигательные ритмы, бархатный голос Энрике поднимут всем настроение, заставят взглянуть на мир с оптимизмом и зарядят неимоверной порцией позитива! Только один грандиозный концерт в Москве! Начни свое лето ПРАВИЛЬНО!

Энрике Иглесиас – Москва, Россия – Крокус Сити Холл

1 июня 2018 года

Начало мероприятия: 20.00

Возрастной ценз: 12+

Информационный партнер: Радио 7 На Семи Холмах.

www.youtube.com/watch?v=9sg-A-eS6Ig

www.youtube.com/watch?v=NUsoVlDFqZg

www.youtube.com/watch?v=xFutjZEBTXs

www.youtube.com/watch?v=YqZTm5n9xHw

www.youtube.com/watch?v=YqZTm5n9xHw