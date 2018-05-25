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Москва, 25.05.2018

Харви Вайнштейн сдался полиции

«Expert Online» 2018

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был арестован по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу.

Ожидается, что уже сегодня он предстанет перед судом в Манхэттене, где будет решаться вопрос о залоге, передаёт CNN.

Наша справка

Харви Вайнштейн родился 19 марта 1952 года в Нью-Йорке (США). Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец (вместе со своим братом Бобом) компании The Weinstein Company.

Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда.

Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоевывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.

В октябре 2017 года Вайнштейна уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. История обвинений в адрес Вайнштейна породила так называемый эффект Вайнштейна, когда аналогичным обвинениям подверглись многие знаменитости.

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