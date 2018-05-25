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Москва, 25.05.2018

Нефть дешевеет на новостях от ОПЕК+

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть  25 мая показывают отрицательную динамику. Инвесторы, прежде всего, реагируют на заявления министров энергетики Саудовской Аравии и России о возможном смягчении условий соглашения об ограничении добычи этого сырья (ОПЕК+).

По состоянию на 8.30 по московскому времени  стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,19%, достигнув показателя % 78,64  за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI потеряли 0,17% и стали стоить $70,59 за баррель.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что окончательное решение по смягчению условий сделки по сокращению добычи нефти еще не принято. Такую же позицию высказал и министр энергетики РФ Александр Новак, который подтвердил, что страны ОПЕК+ обсудят смягчение условий в июне.

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