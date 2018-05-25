На фоне церемонии открытия Крымского моста в тени осталось другое событие: чуть ранее здесь состоялся тестовый выезд российских роботизированных автомобилей, который можно назвать самым массовым испытанием техники такого рода.

Премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей состоялся на подъезде к крымскому мосту со стороны Краснодарского края (на Таманском полуострове) на специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, который еще не был открыт для публичного использования.

По сути это событие стало первым масштабным испытанием беспилотных автомобилей: всего в ходе этого мероприятия одновременно двигались 5 единиц беспилотной автомобильной техники, которые были разработаны российскими инженерами. Среди них – два грузовых «КамАЗа», оснащение для которых создали специалисты камского завода в сотрудничестве с НАМИ (Научно-исследовательским и автомоторным институтом, который на сегодняшний день является ведущей научной организацией в РФ в области автомобилестроения).

Также в беспилотном режиме двигались еще три легковых автомобиля, созданных на шасси Skoda Superb и Ford Focus. Разработчики данных опытных образцов – это такие российские организаторы, как НПО «СтарЛайн», конструкторское бюро «Панорама», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), а также компания «РИРВ». Помимо самих беспилотных автомобилей в испытании участвовали элементы «умной» дорожной инфраструктуры – в частности, это были специальные датчики, которые помогали роботизированным машинами ориентироваться на местности.

Успешно сами рулили

Организаторы испытаний заявляют, что тестовые заезды беспилотников прошли вполне успешно. Согласно официальному отчету Росавтодора, машины в ходе мероприятия действительно двигались без водителей, которые даже и находились не на своих, а на пассажирских сидениях. Общая протяженность маршрута проезда каждой машины составила порядка десяти километров, после начала движения беспилотные автомобили продемонстрировали разгон до максимальной скорости 40 км/ч, далее они успешно совершали перестроения из ряда в ряд. В программу испытаний также входило движение роботизированных автомобилей по транспортной развязке, машины должны были сами распознавать дорожные знаки. Наконец, по ходу движения для беспилотников искусственно создавали препятствия, которые они успешно объезжали и сами при необходимости тормозили.

«Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3-5 см», — говорится в сообщении Росавтодора, который выступил главным организатором испытаний.

По словам представителей ведомства, помимо упомянутых выше организаций и компаний в разработке беспилотных машин участвовали специалисты Российского института радионавигации и времени, Московского инженерно-физического института, а также компаний «СОРБ ГРУПП» и «Курсус». «Успешно проведенный тестовый заезд беспилотного транспорта — это совокупный результат работы российских дорожников, автопроизводителей, телекоммуникационных компаний, разработчиков инженерной инфраструктуры и систем связи, а также ученых научно-исследовательских институтов и ведущих отечественных технических вузов», —чеканным языком плаката подчеркивают представители Росавтодора.

Остаться на дороге

Российские власти в последнее время все чаще говорят о том, что Россия не должна оставаться на обочине стремительного развития беспилотных автомобильных технологий, которые стремительно развиваются в мире. По оценкам маркетологов, рынок услуг сервисов беспилотного транспорта имеет большой потенциал: по данным международной консалтинговой компании AT Kearny, к 2035 году он достигнет 560 млрд долларов. И российским компаниям вполне по силам претендовать на долю этих доходов. К тому же развитие роботизированного транспорта имеет много вопросов с точки зрения безопасности государства, и в России полгаться в этой сфере исключительно на западные разработки было бы легкомысленно.

Конечно, пока перспектива развития беспилотного транспорта в России во многом кажется футуристичной. Сложно представить, как по провинциальным российским дорогам то тут, то там будут передвигаться груженые беспилотные «КамАЗы», да и прочий транспорт. Однако, по мнению представителей бизнеса, появление и коммерческое использование беспилотного автомобильного транспорта – это вполне реальная перспектива.

«Беспилотные технологии в логистике имеют самые широкие перспективы, наиболее очевидная область их применения - междугородние перевозки, — говорит Владимир Серебряков, директор по развитию бизнеса логистической компании FM Logistic. — Использование беспилотных транспортных средств позволит существенно повысить скорость доставки и одновременно значительно сократить операционные расходы. При этом наибольший экономический эффект будет достигаться на дальних маршрутах. По моей оценке, в течение 2-3 лет беспилотные транспортные средства могут выйти в первые коммерческие рейсы, заметную долю в общем объеме перевозок беспилотники смогут занять в течение ближайших 10 лет».

В целом можно утверждать, что технологии для беспилотных автомобилей уже вполне созрели. «С технической точки зрения, практически все производители имеют в арсенале абсолютно готовые к коммерческому использованию модели транспортных средств или прототипы. Например, Tesla, BMW, Audi и другие. Например, наша компания участвует в программе тестирования аппаратно-программного комплекса, позволяющего использовать погрузчики без водителя, — говорит Павел Богданов, директор по операциям логистической компании «Даксер». — По сути для реального внедрения беспилотных технологий сейчас необходимо только урегулировать юридические вопросы на законодательном уровне. Нужно четко понимать, кто будет нести ответственность при столкновении и повреждении транспортных средств, отвечать за здоровье и жизни, а также сохранность грузов».

Понятно, что на пути развития беспилотных машин есть проблемы, но в целом они преодолимы. «На сегодняшний день существует несколько ключевых проблем в использовании автопилотируемых ТС, — говорит Вячеслав Тимонин, IT-советник генерального директора транспортной компании «ПЭК». Первая – это маленькая скорость обработки данных, поступающих с пространственных датчиков, которые в свою очередь обладают низкой разрешающей способностью. Другими словами, такие автомобили пока не умеют быстро и четко реагировать на всевозможные дорожные ситуации. А нейросети, которые необходимы в управлении автопилотами, пока недостаточно гибкие. Наиболее актуально эта проблема стоит в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. Вторая основная сложность применения беспилотников – зависимость их работы от наличия и скорости канала передачи данных и актуальности карт местности. Эти трудности будут решены в случае создания и распространения узлов интернета вещей для взаимодействия между транспортными модулями и инфраструктурой».

По крайней мере на первых порах беспилотные технологии можно будет использовать в сочетании с традиционным трудом водителя. «Беспилотные технологии прежде всего будут внедрены на грузовом транспорте, который обычно курсирует вдали от оживлённых улиц, это проще и безопаснее, — говорит Анна Качурец, генеральный директор онлайн-сервиса автомобильных грузоперевозок GroozGo. — Но пока никто не прогнозирует грузовому транспорту будущее, в котором они будут полностью автономными. В беспилотном грузовике в любом случае должен находиться водитель, который при подъезде к городу или оживленной трассе запустит ручное управление. В ближайшие 10 лет реально перевести отрезок пути в беспилотный режим, но только на трассе, при заезде в город машина будет переходить в ручной режим управления. Также неуместно говорить о внедрении полностью беспилотного транспорта, когда ежегодно в российские правоохранительные органы подают более двух тысяч заявлений о краже грузов. Применение беспилотных технологий в нашей стране возможно, но учитывая ее размеры — актуально только при междугородних перевозках на расстояние более тысячи километров».

Сколько потребуется времени, чтобы расстояние в 2 км рядом с мостом в Крым превратить расстояние в 500 с лишним раз большее, то есть, скажем, доехать оттуда до Воронежа? Трудно ожидать, что это случится скоро, но и мост в Крым за два года стал большим сюрпризом.