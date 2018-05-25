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Технологии
Москва, 25.05.2018

Около Крымского моста замечены машины-беспилотники

«Expert Online» 2018
  • На мониторе справа спокойно можно смотреть кино, но во время испытаний он все же для другого
РОСАВТОДОР

На мониторе справа спокойно можно смотреть кино, но во время испытаний он все же для другого

На фоне церемонии открытия Крымского моста в тени осталось другое событие: чуть ранее здесь состоялся тестовый выезд российских роботизированных автомобилей, который можно назвать самым массовым испытанием техники такого рода.

Премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей состоялся на подъезде к крымскому мосту со стороны Краснодарского края (на Таманском полуострове) на специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, который еще не был открыт для публичного использования.

По сути это событие стало первым масштабным испытанием беспилотных автомобилей: всего в ходе этого мероприятия одновременно двигались 5 единиц беспилотной автомобильной техники, которые были разработаны российскими инженерами. Среди них – два грузовых «КамАЗа», оснащение для которых создали специалисты камского завода в сотрудничестве с НАМИ (Научно-исследовательским и автомоторным институтом, который на сегодняшний день является ведущей научной организацией в РФ в области автомобилестроения).

Также в беспилотном режиме двигались еще три легковых автомобиля, созданных на шасси Skoda Superb и Ford Focus. Разработчики данных опытных образцов – это такие российские организаторы, как НПО «СтарЛайн», конструкторское бюро «Панорама», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), а также компания «РИРВ». Помимо самих беспилотных автомобилей в испытании участвовали элементы «умной» дорожной инфраструктуры – в частности, это были специальные датчики, которые помогали роботизированным машинами ориентироваться на местности.

Успешно сами рулили

Организаторы испытаний заявляют, что тестовые заезды беспилотников прошли вполне успешно. Согласно официальному отчету Росавтодора, машины в ходе мероприятия действительно двигались без водителей, которые даже и находились не на своих, а на пассажирских сидениях. Общая протяженность маршрута проезда каждой машины составила порядка десяти километров, после начала движения беспилотные автомобили продемонстрировали разгон до максимальной скорости 40 км/ч, далее они успешно совершали перестроения из ряда в ряд. В программу испытаний также входило движение роботизированных автомобилей по транспортной развязке, машины должны были сами распознавать дорожные знаки. Наконец, по ходу движения для беспилотников искусственно создавали препятствия, которые они успешно объезжали и сами при необходимости тормозили.

«Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3-5 см», — говорится в сообщении Росавтодора, который выступил главным организатором испытаний.

По словам представителей ведомства, помимо упомянутых выше организаций и компаний в разработке беспилотных машин участвовали специалисты Российского института радионавигации и времени, Московского инженерно-физического института, а также компаний «СОРБ ГРУПП» и «Курсус». «Успешно проведенный тестовый заезд беспилотного транспорта — это совокупный результат работы российских дорожников, автопроизводителей, телекоммуникационных компаний, разработчиков инженерной инфраструктуры и систем связи, а также ученых научно-исследовательских институтов и ведущих отечественных технических вузов», —чеканным языком плаката подчеркивают представители Росавтодора.

Остаться на дороге

Российские власти в последнее время все чаще говорят о том, что Россия не должна оставаться на обочине стремительного развития беспилотных автомобильных технологий, которые стремительно развиваются в мире. По оценкам маркетологов, рынок услуг сервисов беспилотного транспорта имеет большой потенциал: по данным международной консалтинговой компании AT Kearny, к 2035 году он достигнет 560 млрд долларов. И российским компаниям вполне по силам претендовать на долю этих доходов. К тому же развитие роботизированного транспорта имеет много вопросов с точки зрения безопасности государства, и в России полгаться в этой сфере исключительно на западные разработки было бы легкомысленно.

Конечно, пока перспектива развития беспилотного транспорта в России во многом кажется футуристичной. Сложно представить, как по провинциальным российским дорогам то тут, то там будут передвигаться груженые беспилотные «КамАЗы», да и прочий транспорт. Однако, по мнению представителей бизнеса, появление и коммерческое использование беспилотного автомобильного транспорта – это вполне реальная перспектива.

«Беспилотные технологии в логистике имеют самые широкие перспективы, наиболее очевидная область их применения - междугородние перевозки, — говорит Владимир Серебряков, директор по развитию бизнеса логистической компании FM Logistic. — Использование беспилотных транспортных средств позволит существенно повысить скорость доставки и одновременно значительно сократить операционные расходы. При этом наибольший экономический эффект будет достигаться на дальних маршрутах. По моей оценке, в течение 2-3 лет беспилотные транспортные средства могут выйти в первые коммерческие рейсы, заметную долю в общем объеме перевозок беспилотники смогут занять в течение ближайших 10 лет».

В целом можно утверждать, что технологии для беспилотных автомобилей уже вполне созрели. «С технической точки зрения, практически все производители имеют в арсенале абсолютно готовые к коммерческому использованию модели транспортных средств или прототипы. Например, Tesla, BMW, Audi и другие. Например, наша компания участвует в программе тестирования аппаратно-программного комплекса, позволяющего использовать погрузчики без водителя, — говорит  Павел Богданов, директор по операциям логистической компании «Даксер». — По сути для реального внедрения беспилотных технологий сейчас необходимо только урегулировать юридические вопросы на законодательном уровне. Нужно четко понимать, кто будет нести ответственность при столкновении и повреждении транспортных средств, отвечать за здоровье и жизни, а также сохранность грузов».

Понятно, что на пути развития беспилотных машин есть проблемы, но в целом они преодолимы. «На сегодняшний день существует несколько ключевых проблем в использовании автопилотируемых ТС, — говорит Вячеслав Тимонин, IT-советник генерального директора транспортной компании «ПЭК». Первая – это маленькая скорость обработки данных, поступающих с пространственных датчиков, которые в свою очередь обладают низкой разрешающей способностью. Другими словами, такие автомобили пока не умеют быстро и четко реагировать на всевозможные дорожные ситуации. А нейросети, которые необходимы в управлении автопилотами, пока недостаточно гибкие. Наиболее актуально эта проблема стоит в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. Вторая основная сложность применения беспилотников – зависимость их работы от наличия и скорости канала передачи данных и актуальности карт местности. Эти трудности будут решены в случае создания и распространения узлов интернета вещей для взаимодействия между транспортными модулями и инфраструктурой».

По крайней мере на первых порах беспилотные технологии можно будет использовать в сочетании с традиционным трудом водителя. «Беспилотные технологии прежде всего будут внедрены на грузовом транспорте, который обычно курсирует вдали от оживлённых улиц, это проще и безопаснее, — говорит Анна Качурец, генеральный директор онлайн-сервиса автомобильных грузоперевозок GroozGo.Но пока никто не прогнозирует грузовому транспорту будущее, в котором они будут полностью автономными. В беспилотном грузовике в любом случае должен находиться водитель, который при подъезде к городу или оживленной трассе запустит ручное управление. В ближайшие 10 лет реально перевести отрезок пути в беспилотный режим, но только на трассе, при заезде в город машина будет переходить в ручной режим управления. Также неуместно говорить о внедрении полностью беспилотного транспорта, когда ежегодно в российские правоохранительные органы подают более двух тысяч заявлений о краже грузов. Применение беспилотных технологий в нашей стране возможно, но учитывая ее размеры — актуально только при междугородних перевозках на расстояние более тысячи километров».

Сколько потребуется времени, чтобы расстояние в 2 км рядом с мостом в Крым превратить расстояние в 500 с лишним раз большее, то есть, скажем, доехать оттуда до Воронежа? Трудно ожидать, что это случится скоро, но и мост в Крым за два года стал большим сюрпризом.

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