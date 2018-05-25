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Культура
Москва, 25.05.2018

Сейчас или уже никогда: успей купить билеты по низкой цене на прощальный московский концерт Князя Тьмы - Оззи ОСБОРНА

«Expert Online» 2018
  • Сейчас или уже никогда: успей купить билеты по низкой цене на прощальный московский концерт Князя Тьмы - Оззи ОСБОРНА
предоставлено пресс-службой

Последняя возможность попасть на концерт великого и ужасного Оззи.

Осталось чуть меньше трех недель до концерта легенды мирового рока Оззи ОСБОРНА. Московским шоу начнется европейская часть прощального мирового тура. 

Артист Зала славы рок-н-ролла и обладатель «Грэмми» ОЗЗИ ОСБОРН отметит более чем пятьдесят лет музыкальной карьеры (как сольной, так и в качестве ведущего вокалиста группы Black Sabbath, образованной в 1968 году) своим туром.

Спешим сообщить, что с 23 мая ожидается повышение цен на концерт великого и ужасного ОСБОРНА, который состоится 01 июня в СК «Олимпийский».

Времени остается все меньше, билеты раскупают прямо на глазах. Стоит побеспокоиться о покупке заранее, чтобы не пропустить прощание легенды хеви-метала со сценой.

Билеты от организаторов без комиссии: www.ozzy2018.ru

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