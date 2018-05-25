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Москва, 25.05.2018

В Москве может появиться новый вид общественного транспорта

«Expert Online» 2018

В ближайшие три года современная канатная дорога может стать общественным транспортом в российской столице.

Об этом в ходе Петербургском международном экономическом форума (ПМЭФ) заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, проект создания новой воздушной трассы между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» предлагается реализовать на принципах государственно-частного партнёрства (ГЧП), передаёт агентство «Интерфакс».

Отмечается, что новый комфортный вид транспорта соединит два московских района, разделенные Химкинским водохранилищем – канатная дорога сократит время поездки с 45 минут всего до 5-7 минут.

При этом воздушная трасса будет интегрирована в единую транспортную сеть, поэтому оплатить проезд можно будет картой «Тройка».

Как пояснила Сергунина, проектом не предусмотрено финансовое участие города ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации – все расходы возьмут на себя инвесторы. Предполагаемый объём инвестиций в строительство канатной дороги составит примерно 4 млрд руб.

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