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Москва, 25.05.2018

В России начались испытания МиГ-35

«Expert Online» 2018

В России стартовали государственные испытания новейшего истребителя МиГ-35, сообщает глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Чиновник сообщил, что госиспытания уже идут. Поставки МиГ-35 в ВКС России Объединенная авиастроительная корпорация планирует начать  с 2019 года.

26 января 2017 успешно прошел первый полет многофункционального истребителя, за которым наблюдал президент России Владимир Путин. В феврале 2017 года ОАК сообщила об успешном прохождении заводских испытаний самолетов.

Напомним, новейший многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35 является продолжением  самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Машина предназначена для работы в зонах военных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО противника и способен поражать воздушные, наземные и надводные цели.

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