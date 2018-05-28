Америка зальет рынок нефтью

В июне Соединенные Штаты намерены экспортировать рекордные 2,3 млн баррелей нефти в сутки. Причем 1,3 млн будет направляться на рынки Азии, сообщает агентство Рейтер.

Последние данные Управления энергетической информации США показывают, что экспорт американской нефти достиг 2,6 млн.

Рекордные объемы производства в США привели к тому, что американская нефть WTI оказалась на 9 долларов дешевле стоимости европейского эталона Brent.

Азиатские трейдеры поспешили воспользоваться таким щедрым дисконтом и начали сокращать поставки легкой нефти с Ближнего Востока и из России в пользу американского сырья.

По словам одного из покупателей нефти из Юго-Восточной Азии, если саудовская компания Saudi Aramco не снизит цены, закупки американской нефти будут в ближайшее время увеличены.

Источники Рейтер также сообщили о крупной сделке государственной китайской компании Sinopec по поставке нефти из США. В июне в Китай будет отправлен рекордный объем американского сырья - около 16 млн. баррелей.

Увеличивают закупки нефти из США также Индия, Южная Корея, Таиланд, Тайвань.

Впрочем, у этой тенденции есть естественные ограничители. Американская инфраструктура в ближайшее время не сможет справиться с резким увеличением объемов экспорта нефти.

«Сланцевая нефть ест обед ОПЕК в течение последних нескольких лет. Однако отсутствие инфраструктуры (в США) позволит ОПЕК временно вернуть свою долю рынка», - говорится в аналитической записке Wood Mackenzie.