Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – заявил, что в альянсе не могут прийти к единому мнению в отношении проекта газопровода «Северный поток-2».

Об этом он рассказал журналистам в ходе совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой, передаёт ТАСС.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО – это организация, основанная на консенсусе.

«И мы пока не видим консенсуса по «Северному потоку-2» среди членов альянса», отметил генсек.

От также пояснил, что ряд стран НАТО считает этот проект исключительно коммерческим.

«У альянса нет инструментов, чтобы сделать что бы то ни было с таким энергетическим проектом», – резюмировал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин сделал предложение европейским компаниям по «Северному потоку-2», заявив, что Россия готова расширить состав участников проекта.

Наша справка

«Северный поток 2» – проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока 2», приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.