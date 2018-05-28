В НАТО сделали неожиданное заявление по «Северному потоку-2»

Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – заявил, что в альянсе не могут прийти к единому мнению в отношении проекта газопровода «Северный поток-2».
Об этом он рассказал журналистам в ходе совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой, передаёт ТАСС.
При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО – это организация, основанная на консенсусе.
«И мы пока не видим консенсуса по «Северному потоку-2» среди членов альянса», отметил генсек.
От также пояснил, что ряд стран НАТО считает этот проект исключительно коммерческим.
«У альянса нет инструментов, чтобы сделать что бы то ни было с таким энергетическим проектом», – резюмировал Столтенберг.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин сделал предложение европейским компаниям по «Северному потоку-2», заявив, что Россия готова расширить состав участников проекта.
Наша справка
«Северный поток 2» – проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.
Одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений.
В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока 2», приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.