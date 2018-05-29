ЦБ РФ накопил огромные деньги

Капитала ЦБ хватит, чтобы в случае необходимости выкупить все частные банки России. Он равняется также сумме средств, которой не хватает на выполнение майского указа президента РФ, но неправильно считать, что он может являться источником его финансирования.

Банк России в прошлом году получил убыток на 435,3 млрд рублей. Однако показательна не эта цифра, считают эксперты РЭУ имени Плеханова. В исследовании «Анализ трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков» они отмечают, что гораздо важнее динамика фондов, составляющих капитал регулятора.

Основную часть капитала Банка России составляют иностранные активы. ЦБ размещает свободные средства на счетах в зарубежных банках, рублевая стоимость которых росла на фоне ослабления национальной валюты, пишут «Известия» со ссылкой на данные заведующего лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко.

По итогам 2017 года, констатируют исследователи, накопленные курсовые разницы в иностранной валюте составили почти 6,2 трлн рублей. Еще 2,2 трлн рублей приходится на переоценку драгоценных металлов (и 48,8 млрд рублей — на переоценку ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи). Итого совокупный капитал ЦБ на начало этого года составил 8,4 трлн рублей, в то время как капитал банковского сектора РФ в целом составил 9,4 трлн рублей. «Иными словами, при необходимости Банк России на средства накопленных курсовых разниц по иностранной валюте и драгоценным металлам может “выкупить” все российские коммерческие банки», — отметили в РЭУ имени Плеханова.

Как пояснил Денис Домащенко, на такие меры регулятор может пойти для сохранения стабильности финансовой системы, хотя вряд ли такая необходимость возникнет.

Банк России является юридическим лицом, поэтому капитал у него есть, как у любого ООО — это некий фундамент, на котором строится хозяйственная деятельность юрлица, капитал является гарантией для потенциальных кредиторов, что обязательства юрлица перед ними могут быть в той или иной мере удовлетворены, соглашается генеральный директор «Мани Фанни» Александра Шустов. Интересно то, что в России и США получается зеркальная ситуация: у нас говорят о том, что ЦБ может на свой капитал «купить все коммерческие банки», а в США капитал федеральных резервных банков имеет акционерную форму собственности, и он сформирован как раз при продаже акций федеральных резервных банков — коммерческим.

У нас налицо централизованная система, оставшаяся в наследство от Советского Союза, концентрирующая финансовую власть и весь капитал в одном, по факту государственном, но де-юре независимом органе. В США же коммерческие банки дают свои деньги на создание капитала этого регулятора и могут избирать 6 из 9 управляющих местного регионального отделения, а также получать дивиденды. По мнению Шустова, децентрализованная система всегда надежнее, устойчивее к кризисам в долгосрочном аспекте, зато централизованная проще поддается управлению, контролю денежных потоков.

При этом эксперт полагает, что разговоры, что «если будет сильный кризис ЦБ может просто выкупить все банки», не совсем корректны, ведь потери банковского сектора могут быть и больше размеров их капиталов. Многое зависит от их позиций, например, на срочном рынке, на фондовом рынке, на валютном рынке, от поведения вкладчиков и кредиторов. То есть, в теории можно представить и такой «идеальный шторм», в котором даже 8 трлн рублей не хватит, чтобы погасить проблему. Хотя, конечно, девальвированными рублями можно погасить практически любой кризис, но в таком случае это будет уже совсем другая экономика.

Но капитал ЦБ, напоминает Александра Шустов, не может быть направлен на выполнение «майского указа» президента или использован в любой другой форме, он не предназначен для этого. Убыток ЦБ за 2017 год означает, что расходы юрлица превысили доходы, можно предположить, что это произошло из-за относительно крепкого курса рубля, державшегося весь 2017 год.

Можно добавить, что изначально Банк России, согласно закону о нем, имеет уставный капитал в размере 3 млрд. рублей. При этом, его прибыль «определяется как разница между суммой доходов от предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе настоящим Федеральным законом, банковских операций и сделок, доходов от участия в капиталах организаций и иных доходов от деятельности Банка России и суммой расходов, связанных с осуществлением Банком России своих функций». Таким образом, капитал главного банка страны не может быть меньше трех триллионов, а вот 5,4 трлн из подсчитанных исследователями «плехановки» 8,4 с хвостиком триллионов, это формально уже излишек.

О том, что «прорывной» указ президента РФ от 7 мая добавил к запланированным раннее в бюджете расходам на развитие страны еще 8 триллионов рублей, но их источники пока не определены, заявлял Дмитрий Медведев накануне утверждения его кандидатуры Госдумой РФ в качестве премьера. Поиском источников занимались в дискуссиях на питерском форуме. Но, как например и ФНБ, капитал ЦБ не имеет отношения к данному вопросу.