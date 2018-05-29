Гражданам собираются запретить продавать автомобили гражданам

В правительстве намерены организовать электронные аукционные площадки, помимо

Минпромторг разрабатывает проект создания автоаукционного вторичного рынка в России, сообщает Finanz.ru, что может свести на нет практику продажи подержанных машин «из рук в руки». Но пока это только «утечки» со ссылкой на источники.

Автомобилисты, желающие продать машину, должны будут использовать одну или несколько электронных аукционных платформ. Государство рассчитывает только на старте получать 20 млрд рублей в год налогов, поскольку схема предусматривает их автоматическое начисление при продаже автомобиля.

Подержанные автомобили будут перепродаваться дилерам. Рассматривается, все-таки, и продажа машин непосредственно дилерам, но — под госконтролем. При этом сейчас в России, по разным оценкам, до 80% подержанных автомобилей продаются людьми самостоятельно. Оборот вторичного авторынка оценивается в 3 трлн рублей. В правительство считают, что налог на доходы физических лиц уплачивают при продаже не более 20% граждан.

Все это, между прочим, ни что иное, как цифровая экономика в действии. Сообщается, что проект будет развиваться под контролем правительственной рабочей группы НТИ «Автонет». НТИ это Национальная технологическая инициатива, а Autonet обозначает себя как «рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей». Данная инициатива возникла после ознакомления с опытом Японии, где владельцам личных автомобилей разрешено продавать их только через аукционы.

По мнению члена совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго, именно налоговый интерес является в данном случае целевым для государства. На вопрос «Эксперт Onlain» о том, не нарушает ли нововведение законные права собственника, он ответил, что, в целом, нельзя сказать, что это противоречит ГК РФ, так как само по себе полномочие по распоряжению автомобилем у собственников останется – будут ограничены только способы его реализации. Однако подобные ограничения можно назвать и чрезмерными, поскольку у граждан не окажется выбора: продажу можно будет осуществить только через аукцион даже при наличии заинтересованного в покупке лица. Это может, напротив, привести к увеличению серых схем, когда машина формально будет оставаться в собственности старого владельца.

Идея это действительно крайне спорная и во многом противоречащая гражданскому законодательству Российской Федерации, гарантирующему гражданину право свободно распоряжаться собственным законно приобретенным имуществом по своему усмотрению, в том числе дарить и продавать, признает и аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Кроме того, существует международный принцип, закрепленный в том числе Конституцией и Гражданским кодексом, свободы заключения договора, согласно которому не допускается принуждение к заключению договора.

Грубо говоря, объясняет аналитик, если я хочу продать автомобиль своему соседу, а не дилеру, меня никто не может принудить к тому, чтобы я для продажи автомобиля соседу заключал договор с дилером, это мое право и никто, в том числе и Минпромторг не вправе его нарушать и принуждать меня. «Надеюсь, в министерстве все-таки проведут экспертизу данной инициативы и поймут, что далеко не все, что запрещено в Японии, может быть запрещено в России», – говорит он.

Логика Минпромторга предельно понятна, указывает Алексей Антонов. Во-первых, вторичный рынок по объемам продаж традиционно сильно опережает рынок новых авто. В 2017 году подержанных машин было продано 5,3 млн против 1,6 млн новых. Россияне за последние три года существенно обеднели и для них разница в цене между подержанным авто и новым в 20-40% очень ощутима. Стимулирование продаж на вторичном рынке приводит, во-первых, к снижению объема доходов казны от уплаты НДС, во-вторых, к снижению эффективности программы государственной поддержки, за которую, между прочим, отвечает все тот же Минпромторг.

Львиная доля сделок купли-продажи на вторичном рынке проходит без участия дилеров, поскольку реализуемые ими автомобили, купленные по программе трейд-ин, как минимум на 15-25% дороже аналогов, реализуемых физлицами. От развития вторичного рынка страдают и производители, и государство, и дилеры. Минпромторг, естественно, такой ситуацией недоволен.

С другой стороны, напоминает аналитик, мы живем в государстве с рыночной экономикой, где конкуренция защищается на уровне законодательства. Если дилеры уступают в конкурентной борьбе частникам, то это проблемы дилеров, и почему Минпромторг решил, что можно компенсировать недополученную прибыль дилеров за счет населения и потребителя, совершенно непонятно.