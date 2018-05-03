Добыча биткоин бьёт все рекорды

На днях в истории криптовалютной индустрии произошло знаменательное событие: был добыт семнадцатимиллионный биткойн. Максимальное количество биткойнов, которое может быть добыто в соответствии с заложенным в основу этой криптовалюты алгоритмом, составляет 21 млн.

Это означает, что осталось добыть еще 4 млн биткойнов. Как передает www.freehotnews.ru, каждый день создается приблизительно 1,8 тыс. новых биткойнов, и этот процесс завершится только в мае 2140 года.

Принципы, предусмотренные анонимными создателями данной технологии, сыграли важную роль в том, что биткойн стали называть «цифровым золотом». Его ценность с течением времени не уменьшается, а лишь увеличивается, тогда как доллары и другие фиатные валюты постоянно обесцениваются из-за того, что центробанки непрерывно печатают новые денежные знаки в неограниченном количестве. Рост денежной массы представляет собой скрытое налогообложение через инфляцию, вследствие которой со временем за одно и то же количество долларов можно купить меньшее количество товаров и услуг, чем несколько лет назад.

Биткойны создаются майнерами, которые при помощи своего вычислительного оборудования решают сложную математическую задачу, за что получают вознаграждение в виде некоторого количества биткойнов. Превысить количество биткойнов, добываемых в соответствии с изначально прописанными правилами, не может никто, даже разработчики этой криптовалюты.

Размер вознаграждения майнеров со временем изменяется в сторону уменьшения. Каждые 210 тыс. блоков, согласно жесткому графику, вознаграждение за блок уполовинивается. В то же время данный алгоритм предусматривает, что, хотя осталось добыть всего 4 млн биткойнов, выплата вознаграждения майнерам не прекратится вплоть до выпуска самой последней монеты. Таким образом, биткойн запрограммирован на очень долгое функционирование.

Хотя 17 млн биткойнов представляется большим числом, в действительности оно не слишком велико. Например, если бы каждый долларовый миллионер мира пожелал бы купить хотя бы один биткойн, то на всех миллионеров биткойнов бы не хватило. Однако каждый биткойн делится на 100 млн дробных частей, называемых сатоши, а потому этой криптовалютой могут пользоваться миллиарды людей. При этом надо учитывать, что немалая часть добытых биткойнов была безвозвратно утеряна и этот процесс продолжится и в будущем. Однако после 2140 года биткойн не прекратит работать. Участники сети будут обслуживать ее, получая вознаграждение не за добычу новых монет, а за обеспечение транзакций.