Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

Преображение

Сочи, который с советских времен является одним из самых востребованных морских курортов страны, в последние годы приобретает популярность как город для переезда на постоянное место жительства. Субтропический климат, чистый воздух, море и горы, а после Олимпиады - еще и обновленная городская инфраструктура – идея обосноваться на курорте становятся все более привлекательной для жителей российских мегаполисов. За последние несколько лет население Сочи выросло почти в два раза и впервые в истории превысило полмиллиона человек. Бурный рост стал для города серьезным испытанием на прочность: курорт впервые столкнулся с дефицитом качественного жилья. Развитие Большого Сочи осложнено особенностями рельефа, далеко не везде можно строить то, что задумывалось. Узкая прибрежная полоса давно освоена, большая часть города находится на особо охраняемых природных территориях Кавказского биосферного заповедника и Национального парка. Фактически, единственным равнинным участком, пригодным для масштабного строительства, остается Имеретинская низменность в Адлерском районе города, где расположен Олимпийский парк и бывшая олимпийская деревня (теперь здесь находится курорт «Имеретинский»).

предоставлено пресс-службой

Еще до начала строительства была разработана концепция по переформатированию олимпийской деревни в круглогодичный курорт. За четыре года после окончания Игр здесь, помимо отелей и апартаментов курорта «Имеретинский», появилась развитая инфраструктура, которая позволяет обеспечить комфорт мегаполиса, и при этом сохраняет все экологические преимущества черноморского курорта.

Сейчас здесь расположены четырехзвездочный отель «Имеретинский», комфортабельные апартаменты, 15-километровый благоустроенный променад с дорожками для бега и велопрогулок, 23 бассейна, более 20 заведений общепита, клиника, школа, детский сад и другие объекты социальной инфраструктуры. Магазины, рестораны и кафе, предприятия бытовых услуг, образовательные и медицинские учреждения, бассейны, спортивные площадки и европейский сервис – комплексный подход к развитию территории стал основным фактором популярности курорта. В пиковые моменты высокого сезона в «Имеретинском» проживает до 6 тыс. человек, а в течение года курорт посещает порядка 700 тысяч туристов.

Один из важнейших объектов инфраструктуры курорта – порт «Имеретинский» - был построен в Имеретинской бухте специально для доставки грузов, предназначенных для олимпийского строительства. После завершения подготовки к Олимпиаде, часть порта была переоборудована в марину с яхтенной стоянкой, центром обучения морским специальностям, детским парусным клубом и всей необходимой яхтсмену инфраструктурой. В планах у группы компаний «Имеретинский» – полное перепрофилирование грузового порта, увеличение пространства, отведенного под марину, создание искусственного пляжа и благоустроенной прогулочной зоны.

В акватории порта планируется открыть Центр спасения дельфинов, в котором китообразные, вызволенные из нелегальных дельфинариев, будут проходить реабилитацию перед возвращением в естественную среду обитания.

Развитие курорта «Имеретинский» – пример того, какой может стать Имеретинская низменность в будущем.

Большие планы

Для того, чтобы дать новую жизнь прибрежному кластеру, был разработан градостроительный проект «Имеретинка 2.0». Опираясь на достижения олимпийского периода, учитывая стабильный рост миграционного потока в Сочи, взяв на вооружение современные принципы формирования комфортной городской среды и умело интегрировав их в существующий контекст, создатели проекта приступили к разработке концепции современного российского экополиса.

предоставлено пресс-службой

Конкурс «Имеретинка 2.0» – это первый шаг на пути развития уникальной территории Имеретинской низменности. О масштабности предстоящих изменений говорят такие цифры: комплексная программа развития территории рассчитана на 25-40 лет, на территории 80 гектаров будут построены миллионы квадратных метров нового жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Инновационный экополис подразумевает использование последних достижений градостроительной науки, применение лучших практик. «Имеретинка 2.0» должна совмещать две важные вещи - комфортное проживание у берега моря, фактически на курорте, и возможность получить работу рядом с домом, в пешей доступности. Сочетание этих факторов позволит привлечь высококвалифицированных специалистов, создаст в Имеретинке рабочие места в сфере soft technology, науки, творчества. Согласно исследованию, проведенному группой компаний «Имеретинский», более 60% сотрудников российских IT-компаний готовы к переезду в Сочи, если им будут созданы подходящие условия для работы и жизни. По мнению инициаторов градостроительного проекта, именно представителям интеллектуального труда предстоит стать жителями нового района.

В 2017 году был объявлен международный конкурс, участники которого должны были предложить проект мастер-плана развития многофункциональной территории, концепцию, опираясь на которую в дальнейшем будет разработан градостроительный план.

В состав жюри конкурса «Имеретинка 2.0» вошли представители федеральных, краевых и городских органов власти, научного сообщества, международные эксперты в области архитектуры, градостроительства и транспорта. Возглавил жюри Винсенте Гуаярт, бывший главный архитектор Барселоны – города, имеющего удачный опыт постолимпийского развития территории.

Перед участниками конкурса была поставлена нетривиальная задача: разработать проект развития территории Имеретинской низменности, предложить варианты круглогодичного использования находящихся здесь олимпийских объектов и создания удобной среды для жизни, работы и отдыха, сохранив при этом природный баланс.

Принимался во внимание такой ключевой фактор как комплексность застройки – полное освоение территории, возможности трудоустройства для жителей, полноценная социальная инфраструктура, и все это должно быть спроектировано с учетом местоположения на берегу моря, с учетом всех климатических и геологических особенностей местности. В результате должен быть создан уникальный, завершенный градостроительный объект, полноценный локальный городской центр.

предоставлено пресс-службой

По итогам конкурса «Имеретинка 2.0», который проводился в два этапа, лучшей была признана концепция, предложенная голландской компанией Maxwan. В основе проекта компании-победителя - принцип «города для прогулок»: архитекторы предложили создать замкнутую пешеходную петлю, позволяющую сформировать плотное городское пространство, характерное для курортов Южной Европы. Профиль существующих широких дорог предложено переформатировать, чтобы освободить пространство для широких тротуаров, озеленения и общественных рекреационных зон. Предполагается развитие основных существующих градостроительных осей - Морского и Олимпийского бульваров, связывающих железнодорожную станцию «Имеретинский курорт», яхтенный порт и Олимпийский парк. Большое внимание будет уделено вопросам транспортной доступности и созданию социальной инфраструктуры, способной удовлетворить потребности современных горожан. Учитывая экологические стандарты района, планируется проводить последовательную политику по ограничению движения машин с двигателями внутреннего сгорания. Для этого в Имеретинке будут развивать электротранспорт, а еще, будущим жителям района, предложат использовать преимущества каршеринга.

Вадим Зайцев, генеральный директор группы компаний «Имеретинский»:

«Хотелось бы подчеркнуть важность проекта «Имеретинка 2.0» не только для курорта «Имеретинский», но и для города, региона, всей России. Опираясь на достижения олимпийского периода, мы хотим придать импульс и задать вектор развития территории Имеретинской низменности, создать городское пространство с уникальными социально-экономическими характеристиками, идеальное для отдыха, жизни, работы, бизнеса, творчества и всестороннего развития. Наличие современного экологичного района с развитой инфраструктурой поможет привлечь в регион квалифицированных специалистов и наукоемкий бизнес. Таким образом, у проекта «Имеретинка 2.0» есть все шансы стать драйвером экономического развития города, региона и всей страны.»

предоставлено пресс-службой

предоставлено пресс-службой

предоставлено пресс-службой