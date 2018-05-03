Российский Су-27 приводит «НАТО в ужас»

Российский истребитель Су-27 лучший самолет, созданный российскими конструкторами, который «приводит в ужас НАТО» и штурмует истребители блока, пишет журнал The National Interest.

Издание отмечает, что, несмотря на историю вылетов, которую Су-27 ведет с 1977 года, «его жизненный цикл еще далек от завершения». Сегодня истребитель способен на потрясающие маневры с максимум восьмью противовоздушными ракетами.

Самолет состоит на вооружении у 11 стран. В России на вооружении состоит 359 машин, а в Китае 59. Вспоминая конфликтующие страны, которые использовали эти самолеты, автор заметки называет Россию и Украину, Эфиопию и Эритрею, Вьетнам и Китай. При этом в числе легендарных самолетов холодной войны издание отмечает Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29.