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Москва, 03.05.2018

TUMI представляет свою новую премиальную линию багажа - Latitude

«Expert Online» 2018
  • TUMI представляет свою новую премиальную линию багажа - Latitude
предоставлено пресс-службой

Используя преимущества своего многолетнего опыта создания инноваций, функциональности, долговечности и актуального дизайна, американский бренд аксессуаров премиум-класса для путешествий, бизнеса и повседневной жизни TUMI представляет свою новую премиальную линию багажа - Latitude.

Самая легкая линия багажа в жестком корпусе бросает вызов стандартам прочности и инженерного проектирования.  Tumi отправляет нас в удивительное кругосветное путешествие вместе с лауреатом премии «Эмми», актёром Александром Скарсгордом, который подверг испытанию превосходный дизайн, качество, износостойкость и функциональность Latitude:   

  • Толма, Венгрия: начальная точка путешествия и место создания Latitude. Здесь наш герой в исполнении Александра Скарсгорда получает своё задание и начинает путь, полный приключений;
  • Озеро Комо, Италия: первая остановка в путешествии Александра с TUMI Latitude. Он причаливает к берегу на винтажной яхте RIVA и встречает нашу героиню - модель и актрису Камиллу Роу. На озере Комо Александр находит полезные подсказки, позволяющие ему достичь следующей точки назначения;
  • Кугар Маунтин, Вашингтон: Александр исследует тихоокеанское побережье на Северо-западе США и совершает полёт на винтажном самолете, в буквальном смысле буксируя свой чемодан TUMI следующему пункту назначения;
  • Монголия: Александр путешествует по этой пустынной стране на поезде, автомобиле и верблюде - в сопровождении багажа  Latitude. Прежде, чем достичь цели своей миссии, наш герой проводит ночь под звёздным небом, а затем возвращается в Венгрию.

alex-latitude-02.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

«О таком потрясающем опыте, что мне подарило участие в кампании TUMI Latitude, я мог только мечтать, - отметил Александр Скарсгорд. - Мне посчастливилось совершить настоящее кругосветное путешествие в сопровождении милейших и чрезвычайно талантливых людей. Сам багаж также впечатляет: я даже попытался разбить чемодан пару раз, правда, совершенно безуспешно!».  

Новая рекламная кампания TUMI уделяет большое внимание возможности путешествия с коллекцией Latitude даже в самых экстремальных условиях. Она станет незаменимым спутником независимо от ландшафта, климата и культуры того места, куда вы отправляетесь. Любое путешествие - это не только цель и содержание, это также новый опыт, который вы получаете, переезжая от места к месту и, конечно же, знакомства с новыми удивительными людьми.

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