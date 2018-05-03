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Москва, 03.05.2018

Украина анонсировала переименование двух областей страны

«Expert Online» 2018

В ближайшее время будет проведено переименование двух областей Украины, сообщил Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, не уточнив при этом, о каких областях идет речь.

Вятрович рассказал, что за последнее время были «декоммунизированы» порядка тысячи топонимов. Изменения коснутся ещё девяти населенных пунктов в самое ближайшее время.

«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию», — цитирует Вятровича издание «Обозреватель». Историк сообщил, что процесс запущен и собрано необходимое число депутатских подписей.

Напомним, в мае 2016 года Рада переименовала  Днепропетровск в Днепр. 27 апреля этого года законодатели Украины предложили переименовать и Днепропетровскую область.

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