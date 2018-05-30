Фонд развития промышленности выделяет средства на снегоходы

Фонд развития промышленности (ФРП) в рамках программы «Проекты развития» одобрил займы на общую сумму 600 млн рублей трем предприятиям.

«Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил четыре займа на проекты в Московской и Ярославской областях, Республике Татарстан. Общая стоимость их реализации превысит 4,1 млрд рублей, из которых займы ФРП составят 638 млн рублей», - рассказал директор ФРП Роман Петруца.

Так, компания «Русская механика» из Ярославской области намерена на полученные деньги расширить производство снегоходов нового поколения «RМ Vector 551i». Новые снегоходы на основе модульной платформы из облегченных материалов разработаны для решения задач транспортной доступности населенных пунктов в районах Арктики и Крайнего Севера.

Поимо этого, льготный займ получит компания «Август Алабуга» из Татарстана, которая занимается производством средств защиты растений и полимерной тары для их. Предприятие планирует ежегодно производить около 16 млн литров СЗР.

Предприятие из Московской области «Эверс» запустит на территории «Особой экономической зоны Дубна» производство современных медицинских изделий по уходу за ранами и средств экспресс диагностики. По данным компании на текущий момент доля импорта в сегменте раневых повязок составляет более 80%. Первыми из средств диагностики, компания планирует выпускать тест-полоски на беременность. Впоследствии ассортимент будет расширен.

Компания «ВМС-Принт» из Подольска получила одобрение на льготный займ ФРП по программе «Лизинговые проекты». На полученные деньги предприятие намерено приобрести полиграфическое оборудование для расширения производства офсетной упаковки, этикеток, инструкций, вкладышей, листовок. Отмечается, что новое оборудование позволит увеличить ассортимент выпускаемой продукции, существенно улучшить качество и разнообразить дизайн.