Первый случай смягчения санкций

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники в правительстве США, там готовы снять с компании En+ Олега Дерипаски санкции даже в случае, если в собственности миллиардера останется 40%-ная доля бумаг, тогда как на сегодняшний день его доля в компании составляет 66%. При этом, пишет издание, это более чем лояльный подход: обычно Вашингтон требует снизить долю в компаниях в подобных случаях значительно ниже 50%.

План по снятию санкций с компаний получил название «план Баркера» (назван в честь председателя правления совета директоров En+ Грегори Баркера). Сокращение доли Олега Дерипаски в En+, согласно данному плану, стало условием выведения крупнейшего производителя алюминия в мире UC Rusal из-под антироссийских санкций. Миллиардер контролирует UC Rusal через En+, которой принадлежит 48% в компании. После четырех лет (с марта 2104 года), когда началась посткрымская волна санкций США и их союзников против РФ, информация из минфина США является первым практическим позитивным сигналом.

Мораль истории с Минфином США и Олегом Дерипаской состоит в том, что игра идёт не по правилам, поскольку искомых правил просто нет, отмечает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский. Конгресс США вначале по своему обычаю и при поддержке «сильного президента» выкрутил кран до упора. И тут же понял, что почти сорвал резьбу, ибо в адрес США посыпались письма негодования от производителей пива в алюминиевых банках (Coors Miller), автомобилей (Ford) и даже электрических кабелей.

«Не думаю, – говорит аналитик, — что администрации Трампа эти письма были безразличны. Компания “Русал” – один из крупнейших производителей первичного алюминия в мире, США импортирует у “Русала” более 10% суммарного импорта алюминия в страну, из чего следует, что для сохранения статус-кво рынков, это звено органического симбиоза нельзя полностью исключать из цепочки без последствий».

Вообще говоря, En+ не является санкционно-целевой компанией для Трампа, полагает Владимир Рожанковский. В этой истории, разумеется, присутствует львиная доля того, что мы называем «нечестная конкуренция», но, по его мнению, во многом это индивидуальный стиль Трампа-бизнесмена.

Но вообще, уверен руководитель группы анализа и исследований ICBF Павел Щипанов, происходящее — это очень позитивный сигнал для всей санкционной истории. Если минфин США пошёл на некоторое смягчение требований в отношении одного олигарха или компании, не исключено, что смягчение может коснуться и других. Что заставило американский минфин пойти на такой шаг? Во-первых, объясняет аналитик, глобальный негативный эффект от введения санкций против «Русала» – падение стоимости компании почти на 50%, и взлёт цен на алюминий, что могло привести к значительным убыткам некоторых американских корпораций.

Во-вторых, продолжает эксперт, общая низкая эффективность санкций против российских компаний и физлиц. В-третьих, непонимание, что такое контроль над компанией по-русски. Снижение доли Олега Дерипаски в Еn+ до 40%, против 66% до санкций, не означает, что Олег Дерипаска потеряет контроль над компанией, даже выйдя из советов директоров. Можно сохранить, контроль через других юридических лиц, да и 40% в некоторых случаях достаточно, чтобы контролировать решения совета директоров. Дерипаска слишком долго собирал этот холдинг, чтобы вот так просто лишиться контроля над ним и доли имущества.

Но в целом , уверен Павел Щипанов, это прецедент, который позволит в дальнейшем ссылаться на него в ситуациях, когда санкции будут приносить серьёзные убытки. Если минфин США встал на путь санкционного давления на Россию, то продолжение последует. Но всё же случай с Дерипаской и «Русалом» позволяет надеяться, что Америка будет действовать осмотрительнее, и реальный ущерб для российских компаний окажется ниже.