«АК БАРС» Банк показал рекордную прибыль за всю историю существования с 1993 года

Крупнейший банк Татарстана раскрыл финансовые показатели за 2017 год, запустил ребрендинг и продемонстрировал достижения в цифровых финтехнологиях

«АК БАРС» Банк показал рекордную за всю историю существования чистую прибыль в 797 млн рублей. Об этом было объявлено на прошедшем 31 мая в Казани общем годовом собрании акционеров банка. Для Татарстана показатели деятельности финансовой структуры крайне важны. Контроль над деятельностью «АК БАРС» Банка, более 75%, осуществляет правительство Татарстана. Банк имеет более 80 тысяч корпоративных клиентов, в числе которых крупнейшие экспортеры республики - предприятия нефтегазового и нефтехимического комплекса, машиностроительные, химические, агропромышленные предприятия и т.п. Банк обслуживает счета бюджета и реализует социальную политику Татарстана.

В своем выступлении перед президентом Татарстана и акционерами председатель правления банка Зуфар Гараев отметил, что прошедший 2017 год прошел в позитивных тонах, и это несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию в стране и все новые вводимые западом санкции. Интересно отметить, что «АК БАРС» остается полностью чистым от каких-либо санкций финансовым учреждением.

По словам председателя, двигателем роста розничного кредитовая в 2017 году (рост на +13,2%) стала ипотека (рост составил +15%). Банк России шесть раз снижал ключевую ставку: в начале года она составляла 10%, но уже к концу года – 7,75% годовых. Такое снижение ключевой ставки позволило уменьшить ставки по ипотечным программам, сделать их дешевле.

Еще одним серьезным подспорьем к рекордным показателям прошлого года стал рост комиссионной прибыли банка на 16%. При этом Гараев отметил, что за отчетный год банком были получены дополнительные доходы от продажи ценных бумаг и дивидендов. Банк создал внушительную подушку ликвидности: мгновенная ликвидность составила 242%, минимальный порог 15%, текущая ликвидность - 327%, что также значительно превышает минимально допустимый порог 50%.

Последние два года «АК БАРС» Банк взял новый курс, который проводит в рамках Стратегии до 2021 года. Одним из ключевых событий 2017 года стал ребрендинг. У банка новый слоган – «Банк решений для вашей жизни», новый логотип, новые амбиции. Выбранный дизайн должен соответствовать современным требованиям к цифровым интерфейсам, станет ближе и понятнее молодым клиентам банка. Популярность дистанционных каналов с каждым годом растет - за прошедший год количество электронных операций в «Ак Барс» Банке выросло в 2,3 раза. Сегодня почти все сервисы банка доступны в режиме онлайн.

Цифровизация и развитие финтехнологий являются приоритетами развития банка. В октябре 2016 года банк открыл собственную Инновационную Лабораторию «АК БАРС Цифровые Технологии», в которой создаются банковские продукты и сервисы. Лаборатория представляет собой кросс-функциональную платформу из разных продуктовых команд, выстраивающих работу на базе agile-принципов. За прошлый год банк отдал предпочтение проектам в области биометрической идентификации, цифровым решениям для консультирования предпринимателей и программам по автоматизации процессов. На годовом собрании были представлены все достижения в этой области. В 2017 году банк запустили новую платформу мобильного интернет-банка "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" и новый продукт "Online банковская гарантия". Что касается новых трендов в альтернативном финансировании, банк провел пилотный проект по краудлендингу и намерен развивать это направление.

«АК БАРС» Банк является участником созданной по инициативе ЦБ РФ ассоциации Финтех, также принимает активное участие во всех проводимых им мероприятиях. В рамках платформы «Мастерчейн» «АК БАРС» Банк совместно с другими участниками развивает такие направления как цифровая закладная, цифровой аккредитив и банковская гарантия.

Необходимо также подчеркнуть, что банк развивает технологии искусственного интеллекта, Datascience и машинного обучения и активно применяет их во внутренних процессах. Платформа искусственного интеллекта собственной разработки AIMee (Эйми) уже сейчас помогает операторам колл-центра отвечать на вопросы клиентов. На сегодняшний момент технологии такого уровня применяют в России лишь немногие компании.

Банк продемонстрировал систему удаленной идентификации физических лиц на основе биометрических данных, которую планирует запустить уже летом текущего года. Клиенты смогут открывать счета и вклады, делать переводы и получать кредиты в интернете. Банк успешно провел ряд пилотов названных сервисов и уже ведет подготовку к промышленному запуску.