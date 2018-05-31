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Москва, 31.05.2018

Российские ученые разработали универсальный «конструктор» лекарств от рака

«Expert Online» 2018

Российские учёные-биохимики совместно со своими австралийскими коллегами разработали универсальную платформу, позволяющую быстро создавать лекарства от новых видов рака, покрывая наночастицы молекулами, распознающими опухолевые клетки.

По словам сотрудника МФТИ в Долгопрудном Виктории Шипуновой, большинство существующих на сегодняшний день методов химической «спайки» наночастиц с биомолекулами имеют ряд серьезных проблем.

«Разработанный нами метод не меняет пространственной структуры распознающих молекул, обладает высокой специфичностью и работает быстро: на соединение всех блоков уходит несколько минут», – цитирует учёного журнал ACS Applied Materials & Interfaces.

Как показали опыты, наночастицы могут проникать в клетки и при этом не трогать соседние культуры здоровых клеток. Аналогичным образом данный конструктор можно применять не только для борьбы с раком, но и для доставки генной терапии и лечения других болезней, вызванных неполадками в определенных клетках.

Ранее сообщалось, что учёные Архангельского Северного федерального университета (САФУ) выяснили, какие вещества могут бороться с раком.

Согласно результатам исследования, которое проводилось в центре коллективного пользования научным оборудованием «Арктика», победить онкологические заболевания можно при помощи берёзовой коры, точнее веществ, содержащихся в ней.

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