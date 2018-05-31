В США считают, что Су-57 вряд ли в скором времени заменит Су-35

Истребитель Су-35 поколения 4++ в ближайшее время вряд ли будет вытеснен в Воздушно-космических силах России машиной пятого поколения Су-57, считает The National Interest.

К данному моменту Су-35 является «самым мощным» российским истребителем, уверены эксперты издания. Истребитель разрабатывался специально для завоевания преимущества в воздухе, машина может наносить ощутимые удары по наземным целям. Именно по этим причинам для России лишние затраты на новейший Су-57 «могут вызывать сомнения».

В статье отмечается, что Су-57 разработан на основных «системах Су-35», главное новшество состоит в улучшение планера, который должен повысить его скрытность.

Также, машина пятого поколения Су-57 имеет аналогичную с Су-35 радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой «Белка».

Автор материала отмечает, что двигатель СУ-57 в данный момент все еще проходит госиспытания, истребитель пятого поколения пока снабжен двигателями первого этапа АЛ-41Ф1, которые производятся на основе АЛ-41Ф1С Су-35.

На основании всего изложенного издание высказывает предположение, что «возможно, у Су-57 не будет особо яркого будущего».