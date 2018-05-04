Италия стремительно движется к новым выборам

Все попытки создать коалиционное правительство на Апеннинах пока разбиваются о железобетонные разногласия между политическим партиями. Политологи все больше склоняются к мысли, что итальянским избирателям в скором будущем придется вновь идти на избирательные участки.

Уже больше месяца итальянские политики по поручению президента Серджио Маттареллы пытаются договориться и создать дееспособное коалиционное правительство. Пока все усилия найти компромисс и создать правящую коалицию заканчиваются неудачей. На этой неделе лидер «пяти звезд» Луиджи Ди Майо, который так же, как лидер Лиги Маттео Сальвини, хочет возглавить правительство, потребовал немедленного проведения новых выборов в парламент.

От большинства «премьерских» республик Италия отличается тем, что хотя ее президент и исполняет в основном представительные функции, называть его «свадебным генералом» неправильно. Хотя бы потому что в такие важные моменты в истории страны, как сейчас, от него зависит многое. Президент, к примеру, не только проводит консультации с лидерами политических партий и поручает им формирование коалиционных правительств, но и принимает окончательное решение о проведении досрочных выборов. Несмотря на то, что Ди Майо, похоже, считает, что поиски компромисса безнадежны, Серджио Маттарелла настроен более оптимистично. Как утверждает агентство Reuters, он отказался выполнять требование лидера популистов и не намерен проводить в июне новые выборы. Вместо этого, похоже, президент хочет выйти из патовой ситуации при помощи временного правительства. С каждым днем все больше итальянцев сомневаются в возможности создания коалиционного правительства, однако в логике президенту Италии не откажешь. Маттарелла не хочет, чтобы Италия осталась без бюджета на 2019 год, что представляется очень вероятным результатом досрочных выборов в ближайшем будущем.

«Президент считает необходимым принятие бюджета,- цитирует Reuters источник из окружения Серджио Маттареллы.- Это значит, что временное правительство должно проработать как минимум до декабря».

Несмотря на решимость президента, добавил тот же источник, полностью исключать проведение досрочных выборов в сентябре или октябре нельзя. К ним, вне всяких сомнений, приведет упрямство и неспособность итальянских политиков договариваться. Временное правительство может быть создано лишь при поддержке Лиги или «Пяти звезд». Между тем, две главные политические силы Италии после мартовских выборов относятся к этой идее крайне отрицательно.

«В данной ситуации я не вижу иного результата,- заявил в понедельник Луиджи Ди Майо после того, как стало очевидно, что попытки создать коалиционное правительство из популистов и демократов обречены на провал из-за стойкого нежелания бывшего лидера PD и экс-премьера Маттео Ренци работать с «Пятью звездами».- Мы должны как можно быстрее вновь отправиться на избирательные участки».

Напомним, что ранее такой же неудачей закончилась попытка создать правящую коалицию из популистов и правых центристов. Тогда, правда, в провале был виноват сам Ди Майо. Он потребовал исключить из правительства ближайшего союзника Сальвини – Сильвио Берлускони, которого «Пять звезд» считают символом коррупции в политике. Маттео Сальвини от предложения лидера популистов отказался, после чего переговоры были прекращены.

Союз ультраправых и популистов в Брюсселе считают самым страшным вариантом, потому что обе партии являются противниками усиления европейской интеграции и неоднократно призывали к отказу от евро и выходу из НАТО. Однако, похоже, разногласия между ультраправыми и ультралевыми оказались сильнее неприязни к Брюсселю, которая их объединяет. Отношения между потенциальными союзниками, судя по всему, в апреле сильно испортились. Например, в среду Ди Майо заявил, что Сальвини не хочет выполнять данное ранее обещание отказаться от Берлускони, потому что Лига рассчитывает на финансирование крупного капитала.

«Я не собираюсь отвечать на оскорбления относительно денег,- парировал лидер Лиги.- Для нас верность союзникам и честность выше возможности стать министрами».

Сейчас остается последняя теоретическая возможность создания коалиционного правительства, но все на Апеннинах считают ее очень слабой. Речь идет о союзе «Пяти звезд» с Демократической партией. Демократы так же, как все остальные, конечно, понимают, что досрочные выборы сейчас никому не нужны, но партия расколота. Ренци, который несмотря на отставку с поста лидера партии продолжает пользоваться большим авторитетом, вместе со своими сторонниками категорически отказывается сотрудничать как с левыми («Пятью звездами»), так и с правыми (Лигой). Временный председатель PD Маурицио Мартина, который готов начать переговоры с популистами о создании коалиционного правительства, в свою очередь, потребовал в среду от сторонников бывшего премьер-министра закрыть их новый вебсайт. Его не устраивает, что на нем они от имени всей партии категорически отвергают возможность компромисса с «Пятью звездами». Мартина надеется, что ему удастся убедить противников союза с популистами в том, что интересы государства требуют пойти на компромисс, но большинство политологов сомневаются в возможности даже начала переговоров между PD и «Пятью звездами».