Начнется ли с Аргентины новый кризис

Власти Аргентины вновь борются с валютным кризисом, который для этой страны, бывшей прежде любимицей МВФ, уже далеко не первый. На данный момент это вторая кризисная страна на континенте, после Венесуэлы, чьи проблемы, конечно, значительно серьезнее

В Аргентине с начала года происходит значительная девальвация песо, хотя россиян ее темпами не удивишь, а вот процентная ставка ушла к значениям, действительно очень серьезным. Как сообщают «Вести.Экономика», аргентинский песо потерял примерно пятую часть своей стоимости с начала года, достигув уровня 22,25 за доллар.

Центральный банк Аргентинской Республики (BCRA) старается сдержать падение национальной валюты, расходуя резервы и повышая ставку. Из резервов за март-апрель потрачено свыше 7 млрд долларов, или более 10%. С 27 апреля процентная ставка в два приема была повышена с 27,25% до 33,25%.

Одна из причин этого — характерная для латиноамериканских стран высокая инфляция. По данным Национального института статистики и переписи населения Республики Аргентина, текущий уровень инфляции в этой стране составляет 25,4%. От падения котировок песо ожидают дальнейшего роста цен.

Если оценивать историческую ситуацию в Аргентине с начала 2000-х, то кризис в экономике по сути никогда не заканчивался — он лишь переходил в разные стадии затухания или разгорался вновь по разного рода причинам, говорит генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов. Еще в 2001 году в Аргентине произошел самый крупный дефолт в мире, в частности страна объявила о неспособности обслуживать внешний долг в размере 95 млрд долл. Тогда власти страны приняли решение о долгосрочной реструктуризации долга, в частности, старые долговые бумаги обменяли с дисконтом и со сроком погашения в 2033 году.

Однако далеко не все кредиторы страны пошли на уступки. Держатели 7,6% задолженности покупали бумаги на внешних рынках с целью быстрого заработка, и они стали подавать к Аргентине иски в международные судебные инстанции с требованиями погасить задолженность. В результате такого нажима страна подошла ко второму дефолту и дальнейшим системным кризисам, из которых не вылезает и сегодня. Низкий экономический рост, высокие темпы инфляции, а также жесткая политика экономии, которую ввел новый президент Маурисио Макри в 2015 году, не позволяют сделать шаг вперед.

Из-за нового выпуска долговых бумаг, о которых Аргентина не раз громко заявляла, она по сути сохраняет статус вечного должника, и решать существующие проблемы экономики, куда в первую очередь входят дефицит бюджета, инфляция и падение ВВП может лишь частично, указывает Максим Харитонов. Отсутствие в стране новых, конкурентоспособных и высокотехнологичных производств, наряду с наличием традиционных монополий, зависимых от дотаций из кармана государства, препятствуют экономическому рывку.

Повышение процентной ставки лишь доказывает, что в стране опасаются очередного дефолта, и решают проблемы, жертвуя покупательной способности населения. Регулярные народные волнения в стране с такой экономикой считаются уже нормой, а вот кредиторов расстраивать пока еще рано. Но при такой динамике новые проблемы неизбежны, уверен аналитик.

Проблемы Аргентины и в самом деле тянутся с 2001 года, когда страна объявила технический дефолт, соглашается инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин. Реформы президента Менема привели к открытию экономики страны для иностранных инвестиций, но с другой стороны столкнули аргентинские компании с глобальными монополиями в конкурентной борьбе за внутренний и внешние рынки. Произошла, слишком резкая либерализация режима иностранных инвестиций, дерегулирование рынков. В результате образовалась чрезмерная зависимость от иностранных инвестиций.

При этом, рассказывает аналитик, курс национальной валюты не был плавающим, а был жёстко привязан к доллару по курсу 1:1. Это потребовало больших долларовых ресурсов для поддержания стабильности. А кроме того, сделала экономику менее конкурентоспособной по сравнению с соседями (Бразилией и Колумбией) особенно на внутреннем рынке. Были и социальные проблемы, похожие, кстати, на некоторые российские — большинство кредитов населению (около 70 %) выдавалось в долларах, что сильно осложняло возможность плавной девальвации песо. В 2014 году ситуация повторилась, и страна опять оказалась на грани технического дефолта и опять курс песо ослаб почти на 50%.

Сейчас уже видно, что властям не удалось решить основные проблемы экономики и валютного баланса страны, хотя надо отметить, что экономика Аргентины довольно развитая и экспортно-ориентированная. Проблемы 2000-х годов продолжают преследовать страну. Поэтому для их решения, возможно, стоит вернуться в прошлое и провести жёсткие реформы, особенно в банковской сфере, и без оглядки на МВФ, чтобы у правительства появились реальные рычаги монетарной политики. «Учитывая, что нынешний кризис, спровоцирован внутренними проблемами государственного регулирования экономики, он не станет триггером для регионального кризиса. Но учитывая, что огромные экономические проблемы испытывает и Венесуэла, то стоит внимательно следить за его развитием», – заключает Иван Карякин.