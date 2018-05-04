Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 04.05.2018

США сообщили о слабых сторонах своих ВМС

«Expert Online» 2018

Бывший штурман ракетного крейсера San Jacinto Джонатан Пантер  раскрыл в статье для Proceedings слабые стороны ВМС США.

По его словам, большой проблемой для американцев в случае реальной войны может стать электроника, которой «напичканы» американские корабли, «как никакие другие в мире». Следующая война будет аналоговой, а надводный американский флот к этому совершенно не готов, считает военный.

Связано это с возможным выходом из строя при первом ударе силовых установок и навигации, которые целиком и полностью являются цифровыми.

В качестве примера Пантер приводит ситуацию, когда выходит из строя система связи между кораблями. А сигнальной или семафорной азбуке или азбуке Морзе многие не обучены.

В статье говорится о том, что отказ электроники даже в мирное время не такая уж и редкость. Так офицер напомнил, как у патрульного корабля отказала GPS-навигация. Это случилось в его последний выход в море.

Как резюмирует автор статьи, ВМС США начали обучать военных астрономической навигации, но это может оказаться напрасным трудом поскольку на многих кораблях даже нет бумажных карт.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку 2»
      Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку-2»
    2. Суд ЕС принял решение в пользу «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
      Суд ЕС принял решение в пользу «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
    3. Власти Британии ответили на вопрос, кто отравил Скрипалей
      Власти Британии ответили на вопрос, кто отравил Скрипалей