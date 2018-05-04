США сообщили о слабых сторонах своих ВМС

Бывший штурман ракетного крейсера San Jacinto Джонатан Пантер раскрыл в статье для Proceedings слабые стороны ВМС США.

По его словам, большой проблемой для американцев в случае реальной войны может стать электроника, которой «напичканы» американские корабли, «как никакие другие в мире». Следующая война будет аналоговой, а надводный американский флот к этому совершенно не готов, считает военный.

Связано это с возможным выходом из строя при первом ударе силовых установок и навигации, которые целиком и полностью являются цифровыми.

В качестве примера Пантер приводит ситуацию, когда выходит из строя система связи между кораблями. А сигнальной или семафорной азбуке или азбуке Морзе многие не обучены.

В статье говорится о том, что отказ электроники даже в мирное время не такая уж и редкость. Так офицер напомнил, как у патрульного корабля отказала GPS-навигация. Это случилось в его последний выход в море.

Как резюмирует автор статьи, ВМС США начали обучать военных астрономической навигации, но это может оказаться напрасным трудом поскольку на многих кораблях даже нет бумажных карт.