В Киеве предложили ввести санкции против российских издательств

Украинский госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания внес предложение кабинету министров о вводе санкций против российских издательств, которые распространяют продукцию «антиукраинского содержания», сообщает агентство РИА новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также сообщается, что в страну была запрещена к ввозу продукция 35 издательств из 172 изданий «антиукраинского содержания».

Так Киев внес в список запрещенных издательства «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», «АСТ», «Вече» и другие.

Ведомство выразило обеспокоенность и «значительным количеством» веб-сайтов, продающих российскую литературу и предоставляющих возможность прочитать запрещенные книги в режиме онлайн.