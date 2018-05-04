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Москва, 04.05.2018

В Киеве предложили ввести санкции против российских издательств

«Expert Online» 2018

Украинский госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания внес предложение кабинету министров о вводе санкций против российских издательств, которые распространяют продукцию «антиукраинского содержания», сообщает  агентство РИА новости со ссылкой на  пресс-службу ведомства.

Также сообщается, что в страну была запрещена к ввозу продукция 35 издательств из 172 изданий «антиукраинского содержания».

Так Киев внес в список запрещенных издательства «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», «АСТ», «Вече» и другие.

Ведомство выразило обеспокоенность и «значительным количеством» веб-сайтов, продающих российскую литературу и предоставляющих возможность прочитать запрещенные книги в режиме онлайн.

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