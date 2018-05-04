В Европе закончилось последнее вооруженное восстание

На Пиренейском полуострове произошло событие общеевропейского масштаба – завершилось последнее вооруженное восстание в Старом Свете. О своем роспуске заявила баскская организация сепаратистов ЭТА, которая всего год не дотянула до шестидесятилетия существования.

Церемония, посвященная роспуску организации, название которой переводится как «Страна басков и свобода», состоится в ближайшие дни в городке Камбо-ле-Бен на юго-западе Франции.

Несмотря на прекращение насилия еще восемь лет назад и самороспуск почти половина убийств, приписываемых ЭТА, остается недостаточно раследованной. В Стране басков, регионе на севере полуострова, состоящем из трех провинций, считают, что настоящий мир на их земле наступит лишь после того, как будут проведены все расследования.

Боевики ЭТА, признанной Евросоюзом террористической организацией, убили в 1968-2010 гг. более 800 человек. В 2010 году организация объявила о прекращении боевых действий, а в прошлом провела на юге Франции церемонию разоружения. Большинство убийств и терактов произошло в Басконии и в соседнем Автономном обществе Наварра. Половина жертв баскских сепаратистов, а именно 443 человека, были полицейскими и гражданскими гвардейцами. ЭТА убила также 58 бизнесменов и 39 политиков. Остальные жертвы – мирные граждане.

Около 250 членов ЭТА (243 человека) находятся в испанских тюрьмах. Что же касается остающихся на свободе сепаратистов, то на Пиренеях их живет совсем мало. Считается, что несколько десятков человек проживают за границей, главным образом, в Латинской Америке.

Несмотря на то, что ЭТА прекратила вооруженную борьбу несколько лет назад, испанские власти относятся ко всем ее действиям, включая самороспуск, лишь как к признанию поражения. На Мадрид оказывают сильное давление многочисленные группы и организации родственников жертв ЭТА, которые требуют сохранения правительством Мариано Рахоя жесткой позиции. Так что надежды уже бывших членов ЭТА на амнистию, скорее всего, так и останутся несбыточными мечтами. Отношения властей не изменило и недавнее частичное извинение ЭТА, в котором организация, к тому же, заявила, что считает нападения и похищения сотрудников служб безопасности и силовых структур Испании законными и оправданными.

«Их извинения не играют никакой роли,- приводит BBC слова Альфонсо Алонсо, лидера Народной партии Басконии.- Мы все равно никогда не простим ЭТА».

Достижений у ЭТА несмотря на несколько десятилетий вооруженной борьбы не так уж и много. Страна басков обладает наибольшей автономией среди 16 испанских регионов: у басков своя полиция, образовательная система, язык и особые финансовые отношения с Мадридом. Но все эти полномочия и привилегии были получены в результате принятой в 1978 г. конституции, а не благодаря вооруженным действиям сепаратистов. Не удивительно, что в отличие от Каталонии, где за независимость от Испании выступает почти половина населения, лишь 15% басков хотят отделиться от королевства.