«Святой доктор» стал святым

30 апреля 2018 года католический Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци сообщил «о завершении епархиальной стадии процесса причисления к лику блаженных великого подвижника милосердия доктора Фёдора Петровича Гааза».

Это был необычный доктор. Медицину и философию он изучал в знаменитых немецких университетах — Йенском и Геттингенском. И верность избранным предметам он сохранил до конца. Ф.П. Гааз уже в 1806 году стал известным врачом в Москве, где с 1830 года и до самой смерти (1853 год) был главным врачом московских тюрем. Он переписывался с немецким философом Фридрихом Шеллингом. А Петру Яковлевичу Чаадаеву доктор Гааз завещал напечатать его философские «Размышления о системе Сократа» (Problemes de Socrate).

Об уже при жизни называемом святым докторе написали его младшие современники — Фёдор Михайлович Достоевский и Александр Иванович Герцен.

Доктор Фёдор Гааз

Для Достоевского доктор Гааз был живым примером «лучших людей» («без лучших людей нельзя»), которого народная память сохраняет вместе «с Алексеем — человеком Божиим, Суворовым и Кутузовым». К его личности Достоевский много раз обращается в своем творчестве.

«В Москве жил один старик, один "генерал", то есть действительный статский советник, с немецким именем; он всю свою жизнь таскался по острогам и по преступникам; каждая пересыльная партия в Сибирь знала заранее, что на Воробьёвых горах ее посетит "старичок генерал". Он делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно; он являлся, проходил по рядам ссыльных, которые окружали его, останавливался пред каждым, каждого расспрашивал о его нуждах, наставлений не читал почти никогда никому, звал их всех «голубчиками». Он давал деньги, присылал необходимые вещи — портянки, подвертки, холста, приносил иногда душеспасительные книжки и оделял ими каждого грамотного, с полным убеждением, что они будут их дорогой читать и что грамотный прочтет неграмотному. Про преступление он редко расспрашивал, разве выслушивал, если преступник сам начинал говорить. Все преступники у него были на равной ноге, различия не было. Он говорил с ними как с братьями, но они сами стали считать его под конец за отца. Если замечал какую-нибудь ссыльную женщину с ребенком на руках, он подходил, ласкал ребенка, пощелкивал ему пальцами, чтобы тот засмеялся. Так поступал он множество лет, до самой смерти; дошло до того, что его знали по всей России и по всей Сибири, то есть все преступники. Мне рассказывал один бывший в Сибири, что он сам был свидетелем, как самые закоренелые преступники вспоминали про генерала, а между тем, посещая партии, генерал редко мог раздать более двадцати копеек на брата». Ф.М. Достоевский. «Идиот». Часть третья.VI.

Для А. И. Герцена «Доктор Гааз был преоригинальный чудак». Но, вспоминая о своем друге и однодельце Соколовском, Герцен пишет: «Если бы доктор Гааз не прислал бы Соколовскому связку своего белья, он зарос бы в грязи». Приводимый Герценом пример его чудачеств раскрывает очень важную сторону служения «святого доктора». Он несет осужденным женщинам не только необходимое для выживания во время этапирования на каторгу, но и лакомства.

«Гааз ездил каждую неделю в этап на Воробьёвы горы, когда отправляли ссыльных. В качестве доктора тюремных заведений, он имел доступ к ним, он ездил их осматривать и всегда привозил с собой корзину всякой всячины, съестных припасов и разных лакомств: грецких орехов, пряников, апельсинов и яблок для женщин. Это возбуждало гнев и негодование благотворительных дам, боящихся благотворением сделать удовольствие, боящихся больше благотворить, чем нужно, чтобы спасти от голодной смерти и трескучих морозов.

Но Гааз был несговорчив и, кротко выслушивая упреки за «глупое баловство преступниц», потирал себе руки и говорил: «Извольте видеть, милостивый сударинь, кусок хлеба, крош им всякий дает, а конфетку или апфельзину долго они не увидят, этого им никто не дает, это я могу консеквировать из ваших слов, потому я и делаю им это удовольствие, что оно долго не повторится». (Герцен А.И. Былое и думы. М., 1958. Т.1. гл VIII.С.216).

В своем «Обращении к женщинам» («Appel aux femmes») он писал: «Берегите свое здоровье... Оно необходимо, чтобы иметь силы помогать ближним, оно – дар Божий, в растрате которого без пользы для людей придется дать ответ перед своей совестью. (...) Не бойтесь возможности уничижения, не пугайтесь отказа... Торопитесь делать добро! Умейте прощать, желайте примирения, побеждайте зло добром!».

Для российской пенитенциарной системы он стал реформатором, чья деятельность по решительному улучшению устройства тюрем и содержанию заключенных не забывалась никогда. Упомянем о том, что благодаря его усилиям и ходатайствам, обязательные для той поры кандалы стали легче втрое и получили с внутренней стороны обивку кожей, что невыразимо облегчило ходьбу в них (на сотни и тысячи верст).

А 9 января 2016 года во время торжественной Мессы в католическом Кафедральном соборе в Москве была открыта епархиальная стадия процесса канонизации Слуги Божия Фридриха Йозефа (Фёдора Петровича) Гааза, называемого «святым доктором Москвы». Торжественная церемония закрытия процесса состоится во время Святой Мессы в воскресенье 6 мая 2018 года в 10.00 в Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.