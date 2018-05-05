Кому доверить ремонт бытовой техники MIELE

Стиральная машинка или холодильник перестали справлять со своими функциями? Вместо помощи они все чаще доставляют лишние хлопоты, и вы начинаете задумывать о приобретении новой техники?

Не стоит торопиться. Вполне возможно, что имеющиеся приборы можно отремонтировать.

Замена или ремонт даже самой дорогой детали обойдется заметно дешевле, чем покупка новой бытовой техники Miele. Да и стоимость самой работы, как правило, вполне доступна. Остается только определиться, кому доверить своих «помощников» сервисному центру или частному мастеру.

Обращение в сервисный центр: за и против

Специалисты сервисного центра, выполняя ремонт Miele используют только оригинальные запчасти и применяют самое современное оборудование. Кроме того последующий ремонт и обслуживание по гарантии они проводят абсолютно бесплатно. Причем все манипуляции производятся на дому. Если же на месте устранить проблему не возможно, транспортировка до сервисного центра осуществляется за счет выбранной вами компании.

Неоспоримым преимуществом сервисного центра также является то, что их сотрудники проходят тщательный отбор. Предпочтение отдается мастерам, имеющим профильное образование, ну и конечно опыт работы в данной сфере. Специалисты, находящиеся в штате компании, регулярно проходят переаттестацию, за что получают сертификаты соответствующего образца. Кроме того они периодически направляются на курсы повышения квалификации.

Из недостатков обращения в сервисный центр можно выделить более высокую стоимость услуг, чему у частного мастера. Но берется она не из воздуха, а складывается из сложности поломки, цен на детали, требующие ремонта, вида используемого при работе оборудования, а также стоимости произведенных работ.

Плюсы и минусы вызова частного мастера

Найти хорошего специалиста не такая уж и простая задача. Нередко объявления в газетах и в интернете публикуют мастера не слишком высокой квалификации. Как правило, это люди, перебивающиеся случайными заработками. Их стаж и умение работать с определенной техникой, проверить вы не сможете, да и сертификат или прочие разрешительные документы у них вряд ли имеются. Но самое главное, вы не получите абсолютно никаких гарантий на выполненную работу.

Зато стоимость услуг частного мастера чаще всего не высока. Кроме того он может прийти в то время, которое будет удобно вам. Да и сами ремонтные работы будут производиться на ваших глазах. А чтобы обезопасить себя от «деяний» неграмотного специалиста, рекомендуем взять у него расписку на оказание услуг, в которой будут прописаны гарантийные обязательства. Данный документ будет иметь такую же юридическую силу, как и нотариально заверенный.