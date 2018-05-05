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Москва, 07.05.2018

На что следует обратить внимание при выборе онлайн-обменника

«Expert Online» 2018

Электронные деньги начали использоваться относительно недавно, однако уже успели получить широкое распространение. Все большее количество людей покупает товары и услуги через интернет, и для совершения таких сделок электронные деньги подходят намного лучше банковских переводов.

В настоящее время действует большое количество платежных систем, например https://365cash.co/, обеспечивающих денежные онлайн-переводы. У каждой из них свои условия использования и тарифы. Какая из этих систем удобнее, каждый решает самостоятельно. Однако зачастую возникает необходимость перевести денежные средства из одной платежной системы в другую. Платежные системы почти не взаимодействуют друг с дружкой, поэтому приходится пользоваться услугами онлайн-обменников. При этом нужно выбрать среди множества обменников наилучший, то есть сочетающий в себе надежность и низкие комиссионные сборы за проведение обменных операций с электронными деньгами. Ниже даны рекомендации по выбору такого онлайн-обменника.

Прежде всего, нужно обратить внимание на протокол вебсайта. Для этого надо посмотреть на адресную строку браузера: она должна начинаться с букв https, а не http. Это служит гарантией защиты обменника от взлома злоумышленниками и похищения ими ваших электронных денег. Ряд популярных обменников не пользуется безопасныv протоколом в надежде на то, что хакеры не воспользуются имеющейся уязвимостью. Фактически они подвергают денежные средства своих пользователей огромным рискам.

Платежная система Perfect Money имеет собственную систему оценки онлайн-обменников. Доверия заслуживают те из них, показатель Trust Score (TS) у которых превышает 2000. Аналогичная система оценки имеется и у Webmoney, она называется бизнес-уровнем (BL). Даже при отсутствии необходимости в выполнении обмена электронных денег с одной из этих двух платежных систем их оценка онлайн-обменника свидетельствует о многом.

Хорошие обменники используют домены исключительно второго уровня и никогда не станут использовать домны третьего уровня. Узнать уровень домена можно, посмотрев на название вебсайта: у домена второго уровня оно разделено одной точкой на две части (к примеру, obmen.com). У домена третьего уровня оно разделено двумя точками на три части (к примеру, my.obmen.com).

Используя сервис WHOIS, можно найти массу полезных сведений, включая дату регистрации домена и окончание срока ее действия. Это позволит составить представление о том, как долго функционирует обменник и как долго намерены владельцы этого обменника поддерживать его работу.

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