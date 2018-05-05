Виды и особенности межкомнатных дверей

Гармоничный дизайн любого помещения включает в себя грамотное сочетание множества элементов, в числе которых и межкомнатные двери.

Разнообразие вариантов, представленных сегодня на рынке, позволяет подобрать подходящую конструкцию абсолютно под любой стиль интерьера. Причем это могут быть как серийные модели, так и изготовленные по индивидуальному заказу. На сайте магазина Дверцов.ру вы можете выбрать любой наиболее подходящий вам вариант в каталоге межкомнатных дверей. Ниже приведена краткая характеристика материалов и видов отделки, на которые стоит обратить внимание при выборе подходящей модели.

Разновидности межкомнатных дверей

По своему устройству межкомнатные двери бывают двух видов: щитовые и филенчатые. Первые представляют собой деревянную раму, обшитую МДФ-панелями. В качестве наполнения чаще всего используется картон, деревянные бруски, соты, МДФ или ДСП. Щитовые модели отличаются высокой прочностью, но весят при этом не много. Да и стоят они дешевле, чем филенчатые.

Конструкция дверей с филенкой более сложная. Состоит она из нескольких элементов – это стоевая, верхняя и нижняя царга, филенка и обклад. Каркас двери изготавливается из древесины и представляет собой некое подобие решетки, проемы которой заполнены плоскими или фигурными филенками.

Что касается способа открывания, межкомнатные двери и щитового, и филенчатого типа могут быть распашными, раскладными, раздвижными и качающимися.

Популярные варианты отделки

Еще не так давно межкомнатные двери производились исключительно из натурального дерева. Сегодня же это может быть и стекло, и композит, и полимеры. Покрытие конструкций также весьма разнообразно, рассмотрим наиболее популярные из них: