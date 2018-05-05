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Москва, 06.05.2018

Виды и особенности межкомнатных дверей

«Expert Online» 2018

Гармоничный дизайн любого помещения включает в себя грамотное сочетание множества элементов, в числе которых и межкомнатные двери.

Разнообразие вариантов, представленных сегодня на рынке, позволяет подобрать подходящую конструкцию абсолютно под любой стиль интерьера. Причем это могут быть как серийные модели, так и изготовленные по индивидуальному заказу. На сайте магазина Дверцов.ру вы можете выбрать любой наиболее подходящий вам вариант в каталоге межкомнатных дверей. Ниже приведена краткая характеристика материалов и видов отделки, на которые стоит обратить внимание при выборе подходящей модели.

Разновидности межкомнатных дверей

По своему устройству межкомнатные двери бывают двух видов: щитовые и филенчатые. Первые представляют собой деревянную раму, обшитую МДФ-панелями. В качестве наполнения чаще всего используется картон, деревянные бруски, соты, МДФ или ДСП. Щитовые модели отличаются высокой прочностью, но весят при этом не много. Да и стоят они дешевле, чем филенчатые.

Конструкция дверей с филенкой более сложная. Состоит она из нескольких элементов – это стоевая, верхняя и нижняя царга, филенка и обклад. Каркас двери изготавливается из древесины и представляет собой некое подобие решетки, проемы которой заполнены плоскими или фигурными филенками.

Что касается способа открывания, межкомнатные двери и щитового, и филенчатого типа могут быть распашными, раскладными, раздвижными и качающимися.

Популярные варианты отделки

Еще не так давно межкомнатные двери производились исключительно из натурального дерева. Сегодня же это может быть и стекло, и композит, и полимеры. Покрытие конструкций также весьма разнообразно, рассмотрим наиболее популярные из них:

  • Массив дерева. Изготавливаются такие двери из ценных пород древесины и относятся к категории премиум класса. Могут быть как филенчатыми, так и щитовыми. Чаще всего изготавливаются по индивидуальному заказу.
  • Ламинированная пленка. Один из самых популярных видов отделки межкомнатных дверей. Отличается презентабельным внешним видом и хорошими эксплуатационными характеристиками.
  • Шпон. Прекрасный вариант покрытия для улучшения внешнего вида не слишком дорогой породы дерева. Чаще всего производится из дуба или ясеня. Представляет собой тончайший срез древесины с сохранением структуры натурального дерева.
  • Пластик. Двери, изготовленные из этого материала, отличаются высокой прочностью, тепло- и звукоизоляцией, а также влагостойкостью, что позволяет использовать их в зимних садах, оранжереях, бассейнах и ванных комнатах.
  • Стекло. Стеклянные модели изготавливаются из толстого закаленого стекла, которое характеризуется высокой прочностью. Отличный вариант для помещений, нуждающихся в визуальном увеличении пространства.
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