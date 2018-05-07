Две парламентские фракции уже приняли решение поддержать кандидатуру Медведева

Дмитрий Медведев, кандидатуру которого ранее президент РФ предложил на пост главы Кабмина России, прибыл в нижнюю палату российского парламента для проведения консультаций с парламентскими фракциями.

Уже известно, что после встречи с Медведевым фракция ЛДПР приняла решение поддержать его кандидатуру на пост председателя правительства. Об этом журналистам рассказал лидер партии Владимир Жириновский, передаёт РИА Новости.

Кроме того, кандидатуру Медведева поддержат депутаты фракции «Единая Россия». Между тем в КПРФ заявили, что будут голосовать против него.

О позиции «Справедливой России» пока не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что глава российского государства Владимир Путин будет присутствовать на заседании Госдумы РФ, где 8 мая будет рассматриваться кандидатура Медведева на пост председателя правительства.

7 мая в Большом кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента России. Владимир Путин в четвертый раз занял пост главы государства и уже во второй раз сроком на 6 лет.

Сразу после этого Кабмин РФ в полном составе подал в отставку, как того требует Конституция. Позже президент России Владимир Путин оставил Медведева на посту главы Кабмина РФ. Его кандидатура уже направлена на рассмотрение Госдумы РФ.

И как стало известно, вскоре после своего выдвижения кандидатом в премьер-министры РФ Дмитрий Медведев приехал в Госдуму для консультаций с парламентскими фракциями. Встретившись, прежде всего, с депутатами от «Единой России» (напомним, что кандидат в премьеры является лидером этой партии), он предложил ряд фигур будущего правительства.

Первым вице-премьером должен стать министр финансов Антон Силуанов. Говоря о его кандидатуре, Дмитрий Медведев сказал: "Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов", - цитирует кандидата в премьеры "Интерфакс".

Замминистра обороны Юрий Борисов должен сменить Дмитрия Рогозина на посту вице-премьера, курирующего ОПК. Социальным "вице" становится нынешняя глава Счётной палаты Татьяна Голикова. Занимавшая этот пост Ольга Голодец также должна остаться в кабинете министров, и тоже в качестве заместителя его председателя, но - курирующего культуру и спорт. Со спорта на строительство, также в качестве вице-премьера, предложено переместить Виталия Мутко.

"Вице" по развитию транспорта, связи и цифровой экономики намечен бывший замглавы аппарата правительства Максим Акимов. А весь аппарат предложено возглавить начальнику Контрольного управления Константину Чуйченко, вместо Сергея Приходько. Вице-премьером по сельскому хозяйству Дмитрий Медведев видит воронежского губернатора Алексея Гордеева, ранее возглавлявшего профильное министерство.



Среди названных кандидатур нет двух прежних "вице": Аркадия Дворковича и Игоря Шувалова.

Депутаты проведут открытое голосование по кандидатуре Медведева, оно состоится завтра в 15:00 мск.



