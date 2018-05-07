Фестиваль классической и оперной музыки Фабио Мастранджело в Доброграде

5 и 6 мая в Доброграде прошел Фестиваль классической и оперной музыки Фабио Мастранджело. Целью фестиваля является привлечение внимания широкой аудитории к классической музыке. Программа составлена таким образом, что интересна как искушенному зрителю, близко знакомому с произведениями величайших композиторов, так и начинающему слушателю.

Все выступления проходили на сцене летнего театра Доброград - единственной в России площадке, расположенной на озере. Сцена сделана таким образом, что зритель наблюдает за происходящим из просторного партера с видом на лесной массив, а ландшафт площадки создает неповторимый звуковой эффект. Фабио Мастранджело, дирижер: «Волшебное место. У меня есть опыт исполнения на открытом воздухе на разных площадках мира, и Летний театр Доброграда можно сравнивать, пожалуй, только с площадкой австрийского Брегенца, где ежегодно проходит Bregenz Festival - крупнейший в Европе фестиваль оперного искусства. То, что мы в России имеем такое место, это счастье».

5 мая программа фестиваля подарила гостям выступление Легендарного оркестра «Русская филармония», солистки оперной труппы Большого театра Дарьи Зыковой и итальянско-русского дирижера Фабио Мастранджело. В программе «Штраус – Гала» были представлены упоительные, чарующие вальсы и зажигательные, искрометные польки. С Симфоническим оркестром Москвы «Русская Филармония» сотрудничают звезды первой величины, музыканты осуществили целый ряд совместных проектов со многими звездами российской эстрады.

предоставлено пресс-службой

Вечерняя программа подарила гостям фестиваля шоу от виртуоза, золотой скрипки Армении, Эдгара Акопяна. Перфоманс представил собой синтез современных технологий и классической музыки в нетривиальном исполнении. Смена стилей, ритмов, мелодики – Эдгар продемонстрировал все свои козыри, благодаря которым он покорил множество стран. Музыкант, обладатель "Гран-при" конкурса "Открытая Европа», первым в России выпустил современный скрипичный альбом. На протяжении своей творческой деятельности осуществляет проекты в смежных сферах искусства, в которых музыка обретает визуальные формы: театр, цирк, кинематограф. Ярким примером такого объединения стало выступление Акопяна на Фестивале фигурного катания Евгения Плющенко в Доброграде.

6 мая второй день фестиваля наполнился испанскими мотивами в исполнении солистов Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и фестивального оркестра «Добротворский» под руководством Александра Швецова. В таком составе музыканты играли не впервые, за долгое время совместных концертов и фестивалей сложилась коллаборация, каждое выступление которой – настоящий подарок для зрителей.