Фестиваль классической и оперной музыки Фабио Мастранджело в Доброграде

5 и 6 мая в Доброграде прошел Фестиваль классической и оперной музыки Фабио Мастранджело. Целью фестиваля является привлечение внимания широкой аудитории к классической музыке. Программа составлена таким образом, что интересна как искушенному зрителю, близко знакомому с произведениями величайших композиторов, так и начинающему слушателю.
Все выступления проходили на сцене летнего театра Доброград - единственной в России площадке, расположенной на озере. Сцена сделана таким образом, что зритель наблюдает за происходящим из просторного партера с видом на лесной массив, а ландшафт площадки создает неповторимый звуковой эффект. Фабио Мастранджело, дирижер: «Волшебное место. У меня есть опыт исполнения на открытом воздухе на разных площадках мира, и Летний театр Доброграда можно сравнивать, пожалуй, только с площадкой австрийского Брегенца, где ежегодно проходит Bregenz Festival - крупнейший в Европе фестиваль оперного искусства. То, что мы в России имеем такое место, это счастье».
5 мая программа фестиваля подарила гостям выступление Легендарного оркестра «Русская филармония», солистки оперной труппы Большого театра Дарьи Зыковой и итальянско-русского дирижера Фабио Мастранджело. В программе «Штраус – Гала» были представлены упоительные, чарующие вальсы и зажигательные, искрометные польки. С Симфоническим оркестром Москвы «Русская Филармония» сотрудничают звезды первой величины, музыканты осуществили целый ряд совместных проектов со многими звездами российской эстрады.
Вечерняя программа подарила гостям фестиваля шоу от виртуоза, золотой скрипки Армении, Эдгара Акопяна. Перфоманс представил собой синтез современных технологий и классической музыки в нетривиальном исполнении. Смена стилей, ритмов, мелодики – Эдгар продемонстрировал все свои козыри, благодаря которым он покорил множество стран. Музыкант, обладатель "Гран-при" конкурса "Открытая Европа», первым в России выпустил современный скрипичный альбом. На протяжении своей творческой деятельности осуществляет проекты в смежных сферах искусства, в которых музыка обретает визуальные формы: театр, цирк, кинематограф. Ярким примером такого объединения стало выступление Акопяна на Фестивале фигурного катания Евгения Плющенко в Доброграде.
6 мая второй день фестиваля наполнился испанскими мотивами в исполнении солистов Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и фестивального оркестра «Добротворский» под руководством Александра Швецова. В таком составе музыканты играли не впервые, за долгое время совместных концертов и фестивалей сложилась коллаборация, каждое выступление которой – настоящий подарок для зрителей.