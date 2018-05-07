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Москва, 07.05.2018

Имя нового премьера России может стать известно уже завтра

«Expert Online» 2018

Депутаты смогут рассмотреть кандидатуру на пост премьер-министра России, завтра 8 мая, в случае внесения ее на рассмотрение сегодня, 7 мая, сообщает РИА новости.  Об этом  сообщила глава комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

« Если сегодня будет внесена кандидатура, то тогда завтра состоится пленарное заседание, это будет единственным вопросом», - сказала депутат, которая подчеркнула, что процедура рассмотрения вопроса уже утверждена.

Ранее информацию подтвердил и председатель Госдумы Вячеслав Володин, который сообщил, что сценарий внесения кандидатуры на пост председателя правительства сразу после инаугурации уже прорабатывался.

Отмечается, что в случае озвучивания вариантов возможного премьера 7 мая, комитет Госдумы подготовит и внесет этот вопрос на Совет Госдумы, а тот, в свою очередь, поставит этот пункт в повестку пленарного заседания 8 мая.

Напомним,  в данный момент в Большом кремлевском дворце проходит инаугурация президента России. Согласно  Конституции РФ сразу по завершении церемонии  правительство уйдет в отставку. С этого момента можно ожидать инициативы президента по внесению кандидатуры председателя правительства, напомнили в Кремле.

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