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Москва, 07.05.2018

Появился ролик, посвященный «дебютантам» Парада Победы в Москве

«Expert Online» 2018

Ролик, посвященный военным новинкам Парада Победы появился в сети. В видео материале представлена военная техника, которая впервые будет показана 9 мая на Красной площади зрителям.

Так впервые Минобороны России  продемонстрирует боевую машину поддержки танков «Терминатор», два сухопутных боевых робота: саперный «Уран-6» и разведывательно-ударный «Уран-9», армейский снегоход «Беркут-2», новейшие самолеты и беспилотники.

Отмечается, что «Терминатор» уже испытан в боях в Сирии. Машина создана на базе Т-90 и предназначена для защиты танков от гранатометчиков и ПТУР. При необходимости может воевать и с более серьезным противником.

Роботы «Ураны» также прошли боевое крещение в Сирии. Шеститонные бронированные машины, способные выдержать взрыв 60 килограммов тротила, работали на разминировании Пальмиры.

Разведывательно-ударный «Уран-9», способный  подавить огневые точки противника, а при встрече с БМП уничтожить и ее, похож на небольшой танк, а вооружен он немногим хуже «Терминатора».

Участие в параде примут и новейшие летающие беспилотники: вертолет и самолет семейства «Корсар», которые способны вести разведку и самостоятельно атаковать противника. Их корпуса изготовлены из композиционных материалов для снижения радиолокационной заметности и увеличения полезной нагрузки.

Над Красной площадью впервые пролетят новейшие перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и самолеты пятого поколения Су-57.

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