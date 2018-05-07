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Москва, 07.05.2018

Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года.

В тексте указа, который опубликован на сайте Кремля, перечисляются цели, достижение которых Кабмин должен обеспечить на период до 2024 года для «прорывного научного-технологического и социального-экономического» развития страны, увеличения численности населения, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания граждан, «также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека». 

Так, президент РФ Путин поручил Кабмину добиться повышения продолжительности жизни россиян до 78 лет, к 2030 году — до 80 лет.

Кроме того, планируется снизить в два раза уровень бедности в стране, ежегодно улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей. Помимо этого, наша страна должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. 

Ранее сообщалось, что 7 мая в Большом кремлевском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента России. Владимир Путин в четвертый раз занял пост главы государства и уже во второй раз сроком на 6 лет.

В отличие от предыдущих церемоний на данную инаугурацию Путин прибыл из своего рабочего кабинета в другом корпусе Кремля. В прошлый раз он приехал в БКД в пышном кортеже через всю Москву.

Напомним, голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта 2018 года. Явка избирателей составила 67,54%. Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов: за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 млн избирателей. Таким образом, Путин продемонстрировал рекордный за всю свою политическую карьеру результат как в процентном отношении, так и по абсолютному числу набранных голосов.

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