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Москва, 07.05.2018

Путин, Трамп и Цзиньпин: в Европе назвали сильнейших лидеров мира

«Expert Online» 2018
  • Путин, Трамп и Цзиньпин: в Европе назвали сильнейших лидеров мира
фото из открытых источников

Как показал опрос,  проведенный французской социологической компанией IFop, жители Германии, Франции и Италии считают Владимира Путина сильнейшим мировым лидером на данный момент.

Такое мнение высказали более трети немцев (34%), французов (34%) и итальянцев (38%). Их поддерживают 26% британцев и 23% американцев.

На втором месте по влиянию в мире, по мнению граждан данных стран, находится Дональд Трамп. Самым сильным в мире его видят 25% жителей Франции, 27% Германии и 29% Италии. Их позицию разделяют 43% американцев и 33% жителей Британии.

Третье место в мире по влиянию согласно данному опросу принадлежит лидеру Китая Си Цзиньпину. Самым «сильным» его считают 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США.

Ангела Меркель разместилась на четвертой строчке опроса, за нее голоса отдали 13% жителей Италии, 12% Германии, по 9% жителей Франции и Великобритании, а также 4% американцев.

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