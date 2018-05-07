Российское правительство ушло в отставку

Правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Произошло это сразу после церемонии инаугурации президента России.

«В соответствии со статьей 116 Конституции России и статьей 35 Федерального конституционного закона «О Правительстве России» Правительство России слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом», – говорится в официальном сообщении пресс-службы Кабмина.

Ранее сообщалось, что 7 мая в Большом кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента России. Владимир Путин в четвёртый раз занял пост главы государства и уже во второй раз сроком на 6 лет.

Накануне, президент собрал в Кремле членов Кабмина и поблагодарил их за работу. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин подчеркнул, что прошедшие 6 лет были весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями как в стране, так и в мире.

При этом российский лидер отметил, что «Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева».