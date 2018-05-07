«Терминатор» продемонстрировал свои возможности

Министерство обороны РФ выложило для просмотра на своей странице в Facebook видеоролик продолжительностью 49 секунд, который показывает возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

В видео материале продемонстрированы боевые машины, проходящие через полосу препятствий, а также их стрельба по целям условного противника. Отмечается также, что «Терминатор» в этом году впервые станет участником Парада Победы на Красной площади в Москве.

Как сообщили представители ведомства, боевая машина предназначена «для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения». «Терминатор» оснащен 7,62-миллимитровым пулеметом, управляемой ракетой «Атака», двумя автоматическими пушками, а также двумя гранатометамиАГ-17Д.

Напомним, новые машины поступят на вооружение в российскую армию вначале 2019 года. Производится военная техника на Уралвагонзаводе.