Иран, да еще и Венесуэла

Цены на нефть начинают новую неделю с уверенного роста. Уже вечером в пятницу цены на нефть поднимались на 0,5-0,6%, утром 7 мая период роста продолжился: стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла еще на 0,75%, до 75,56 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI впервые с ноября 2014 года превысила 70 долларов за баррель: +0,96%, до 70,39 доллара.

На поверхности главная причина этого: ожидание решения Дональда Трампа по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении Ирана. Называют также проблемы венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Зарубежные СМИ пишут о том что, американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне — в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате ей более 2 млрд долларов за национализацию активов компании в Венесуэле. Эти действия могут привести к снижению добычи и экспорта PDVSA, сообщает РИА Новости.

Но важнее все-таки то, что до 12 мая американский президент должен объявить, остаются ли США в СВПД, или нет. Сама по себе эта дате не эпохальная. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) президент США принимает решение, продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана, каждые 90 дней. Но на сей раз особенно настойчиво грозится выйти из СВДП, хотя союзники, включая Великобританию, столь же настойчиво его от этого отговаривают. Если Америка выходит из программы, поставки иранской нефти могут сильно упасть.

Но и помимо названных, на рынке действуют и другие факторы, как «в плюс», так и «в минус» стоимости нефти.

Трамп за дорогую нефть

Основным фактором влияния на рынке нефти будет противостояние между США и Ираном, уверен эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. На этом фоне нефть достигла максимального уровня более чем за три года. Возобновление санкций против Ирана приведет к уменьшению экспорта иранской нефти и отразится на мировых запасах.

Трамп обязал союзников США «устранить просчеты» по отношению к ядерной политики Ирана. Успеют ли они это сделать до 12 мая или нет, вопрос остаётся открытым, констатирует аналитик. И не будет ли ещё дополнительных причин для разрыва сделки? Так или иначе, , отмечает он, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США пожалеют, если вдруг решат выйти из программы по ядерной политики. То есть, на компромисс все это не похоже.

Нефть продолжает рост на фоне геополитических факторов, несмотря на то, что в растет число буровых установок. По данным вышедшего 4 мая отчета от Baker Hughes их число составило 834, добавляет Гайдар Гасанов. В краткосрочной перспективе он дает следующий прогноз по нефти: для марки Brent закрепление выше 75 долларов откроет горизонты роста до 77 долларов за баррель; для марки WTI важным уровнем является 70 долларов с перспективой роста к уровням 73 долларов за баррель. «Хочу также отметить, что на данный момент драйвером роста нефти является больше фундаментальный показатель, нежели техническая составляющая. Риски, связанные с геополитической ситуацией между США и Ираном, оказывают сильное психологическое давление на инвесторов и на рынок нефти в целом», – добавляет аналитик.

Плюс-минус ОПЕК

«Рынок нефти – удивительный. Он смотрит вперёд, не обращая внимания на то, что происходит сейчас. Но ведь это – дальнозоркость, а она у людей считается болезнью», – говорит, в свою очередь, ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Нефть только с начала февраля взметнула котировки Brent c 62 до 75,5 доллара за баррель. Основной рост стоимости идёт за счёт сокращения добычи нефти по соглашению ОПЕК+, которое ставило цель убрать избыток предложения в мире и привести рынок к балансировке, полагает он. Эта цель достигнута, запасы нефти снизились до среднего пятилетнего уровня, что и было задачей ОПЕК+.

Но текущая балансировка не останавливает движение цен вверх, говорит Марк Гойхман. Так же, как и неуёмное повышение добычи в США, которое уже достигло 10,6 млн барр/сутки , что превысило производство даже в Саудовской Аравии. На прошлой неделе вышли данные, что вновь повысилось число буровых в США — на 9 единиц, а запасы поднялись на 6,2 млн барр., при прогнозе лишь на 0,7 млн барр. Вероятно, ожидает аналитик, уже к концу года добыча подойдёт к заоблачной величине в 11 млн барр./сутки. Но рынок дальнозорко не замечает таких «звоночков», ориентируясь на «светлое будущее». А в нём – потенциальное решение США о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновление эмбарго на поставки Тегераном 0,5 млн. барр в день.

В нём – и возможное продление пакта ОПЕК+ на 2019 год, решение о котором может быть принято в июне, продолжает Марк Гойхман. Ведь Саудовская Аравия провозгласила желательную цену барреля 80 долларов, перед приватизацией своего главного нефтяного актива – компании Saudi Aramco. Была даже упомянута цифра 100 долларов. В таких условиях преодолены сильные прошлые максимумы цен и ближайшей технической целью Brent выступает уровень 76,8 доллара.

Однако не слишком ли сильна дальнозоркость рынка? Ведь уже было время, когда после (и вследствие!) резкого повышения цен существенно поднялась добыча, прежде всего в США, и уменьшился спрос, говорит Марк Гойхман. Это и привело к падению цены с заоблачных высот 2014 года, со 115 к 28 долларам за баррель в начале 2016 года. Нет, уверен аналитик, такое дежа вю сейчас рынку не грозит, но вполне возможно охлаждение при достижении уровня 77-78 долларов, а то и на более низких подступах. Ведь закладывание сейчас в цену будущих событий способно привести к ограничению спроса, в том числе спекулятивного, при наступлении этих событий. Когда уже нечего будет ожидать дальше, а производство вне ОПЕК+ повысится. Поэтому наиболее вероятный диапазон колебаний цены на будущие месяцы: 70-77 долл./барр. по Brent, заключает Марк Гойхман.

О планах приватизации Saudi Aramco точной информации нет, по некоторым сообщениям, продажа пакета в 5% ожидалась до конца 2018 года. Каждый может сам "поанализировать" и попробовать просчитать игру вокруг нефтяных цен, которая сейчас ведется. Трудно только удержаться от замечания, что резкие падения цен после таких периодов весьма характерны для этого рынка, и тоже могут преследовать определенные цели.