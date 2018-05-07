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Москва, 07.05.2018

Цены на нефть рванули вверх

«Expert Online» 2018

После резкого падения в пятницу, 4 мая, нефть начала неделю с подъема.  

Так, утром 7 мая цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 75,66 доллара за баррель. При этом 4 мая максимальная цена контракта сползла к отметке в 74,87 долларов за баррель, пишет «Российская газета».

На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи стоимость фьючерса на нефть WTI с поставками в июне подпрыгнула к отметке 70,40 долларов за баррель. 4 мая баррель топлива стоил 69,72 долларов.

Аналитики отмечают, что цены на нефть пошли в рост на новостях о возможном  выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана.

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