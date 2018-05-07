Цены на нефть рванули вверх

После резкого падения в пятницу, 4 мая, нефть начала неделю с подъема.

Так, утром 7 мая цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 75,66 доллара за баррель. При этом 4 мая максимальная цена контракта сползла к отметке в 74,87 долларов за баррель, пишет «Российская газета».

На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи стоимость фьючерса на нефть WTI с поставками в июне подпрыгнула к отметке 70,40 долларов за баррель. 4 мая баррель топлива стоил 69,72 долларов.

Аналитики отмечают, что цены на нефть пошли в рост на новостях о возможном выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана.