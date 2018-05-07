В Кремле пройдет инаугурация Владимира Путина

Владимир Путин, который был переизбранный президентом России на новый срок, сегодня 7 мая, вступает в должность главы государства, которым он будет, руководить следующие шесть лет. Церемония инаугурации станет четвертой в политической карьере Путина. Ранее он избирался на эту должность в 2000, в 2004-м и 2012 годах. В 2008 году президентом России становился Дмитрий Медведев. Владимир Путин занимал тогда пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию РФ были внесены изменения, согласно которым избранный президент имеет право оставаться в должности не четыре, а шесть лет.

Седьмая по счету в постсоветской истории церемония инаугурации пройдет в Большом Кремлевском дворце. Мероприятие начнется в 12 00 и продлится около 50 минут.

Избранный президент должен прибыть в Кремлевский дворец за 5 минут до начала церемонии. Далее с первым ударом курантов, отбивающих полдень, он проходит через Георгиевский и Александровский залы и поднимается к трибуне. Председатель Конституционного суда просит избранного главу государства принести присягу, тот кладет правую руку на Конституцию и произносит текст, после этого президент считается вступившим в должность.

Как ожидается, после инаугурации Путин внесет на рассмотрение в Госдуму кандидатуру премьер-министра.

Напомним, процедура инаугурации согласно закону проводится на 30-й день после оглашения ЦИКом официальных результатов голосования. На церемонию приглашаются члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус.