Самый дорогой авианосец в истории США вышел из строя

Самый дорогой в истории ВМС США авианосец Джеральд Р.Форд (The Gerald R. Ford) снова вышел из строя, сообщает Bloomberg. Предыдущая поломка случилась в январе этого года и она также была связана с проблемами с силовой установкой.

Стоимость новейшего американского авианосца составляет 12,9 млрд долл. Корабль также является самым большим в мире. Его длина – 333 метра. На его борту может разместиться 4.400 человек и 75 единиц авиатехники, в том числе истребители F-35. В церемонии ввода в эксплуатацию корабля в мае 2017 года принимал участие президент США Дональд Трамп. Он назвал авианосец «100 000-тонным посланием миру».

Корабль должен приступить к боевому дежурству в 2022 году, в данный момент он проходит плановые испытания. Как отмечает Bloomberg, авианосец вынужден вернуться в порт из-за обнаруженного "производственного дефекта", а также "ненадлежащих действий команды". Сроки ремонта пока не установлены.

Ранее издание The National Interest признал, что авианосец нового поколения «Джеральд Р. Форд» не способен участвовать даже в проведении обычных операций. Эксперты отмечают, что к министру обороны Соединенных Штатов Джеймсу Мэттису даже обратились с просьбой перенести испытания новейшего корабля до 2024 года.

По информации NI, критически важные для «Джеральда Р. Форда» системы являются ненадежными. Из-за этого авианосец становится уязвимым для атак. Кроме того, из-за проблем с электромагнитной подсистемой судна моряки могут оказаться не в состоянии обеспечить техническое обслуживание или ремонт корабля.

Проблемы с авианосцем возникли на фоне слушаниий по утверждению оборонного бюджета США на 2019 год в комитете сената США по вооруженным силам. Пентагон запросил на программу, которая в том числе предусматривает строительство еще одного авианосца этой серии John F. Kennedy, 58 млрд долл.