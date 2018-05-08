На гребне волны

Buy back Роснефти не просто дань моде, а осознанная политика по построению акционерной стоимости.

Компания Роснефть объявила на днях, что планирует buy back на $2 млрд в 2018–2020 годах. Это соответствует нынешним мировым трендам. По оценкам Goldman Sachs, за последнее десятилетие около 85% компаний, входящих в S&P 500, выкупали свои акции с рынка, а в этом году после налоговой реформы Трампа программы выкупа акций американскими компаниями увеличиваются рекордными темпами. Среди компаний с планами обратного выкупа акций, например, флагман и тяжеловес фондового рынка США – Apple. Компания недавно сообщила о buy back на 100 млрд. долл. Программы обратного выкупа проводили также Cisco, General Motors, Wells Fargo и многие другие.

За рубежом buy back не только является позитивным сигналом для инвесторов, но и имеет признаки финансовой инженерии. Уменьшая число акций в обращении, компания может увеличивать показатель прибыли на одну акцию, что автоматически увеличивает капитализацию. Программы обратного выкупа акций корпорациями США, наряду с увеличением их прибылей – важный драйвер для роста американского фондового рынка, который растет непрерывно с 2009 года. Программы buy back стали применяться и в России, например, такую программу проводит Новатэк и ряд других эмитентов на фондовом рынке страны.

Роснефть, возможно, первая из госкомпаний России, сейчас наиболее последовательно реализует концепцию создания акционерной стоимости и рассматривает рост рыночной капитализации как один из наиболее важных интегральных показателей деятельности компании, при этом используются самые разнообразные современные методы, хотя приоритетом для компании остается рост эффективности. Отметим, что Роснефть также увеличивает дивидендные выплаты: по итогам 2017 года они выросли на 75%, то есть обратный выкуп акций успешно сочетается с ростом выплат акционерам.

Также осуществляется деятельность по оптимизации операционных расходов и реализуется программа капитальных вложений, то есть рост дивидендных выплат и программа обратного выкупа акций не мешают инвестиционной деятельности, что создает долгосрочную основу для поддержания высокой капитализации. Кроме того, Роснефть для повышения акционерной стоимости снизит долговую нагрузку и торговые обязательства не менее чем на 500 млрд руб. в текущем году.

Реализация buy back Роснефтью свидетельствует о том, что у компании высокий свободный денежный поток, позволяющий осуществлять подобного вида деятельность, а также о том, что компания уверенно смотрит в будущее, считая свои акции недооцененными. Это совпадает и с мнением отраслевых аналитиков.

Согласно Bloomberg, рекомендацию «Покупать» по акциям Роснефти имеют 81,8% аналитиков. Кроме того, Роснефть хотела бы поддержать своих инвесторов, подстраховав их от роста волатильности и может, например, выкупать акции с рынка во время просадок, скажем, в случае резкого неожиданного падения цен на нефть. Тем самым, buy back будет стабилизирующим фактором для акций Роснефти.

Крайне позитивным знаком для компании является также хоть и неожиданное, но более чем успешное завершение приватизационной сделки. Катарский фонд становится стратегическим инвестором и это даёт определенную синергию для сотрудничества российской НК с суверенным фондом Катара. Плюс этого акционера в том, что он входит в десятку крупнейших инвестиционных фондов мира, у которого 300-400 млрд. долларов свободных ресурсов, предназначенных для инвестирования. У этого фонда есть авторитет в нефтегазовой сфере и опыт сотрудничества с крупнейшими мировыми компаниями. По оценке Bloomberg, QIA является четвертым по размеру суверенным фондом Ближнего Востока на основании размера активов под управлением, и первым по размеру на основании объема инвестиций в акционерный капитал компаний. В текущем инвестиционном портфеле крупнейшими инвестициями в акционерный капитал являются: Национальный банк Катара – 20% инвестиций в акции; Volkswagen (16% инвестиций в акции); Glencore – (6%).

Конечно, катарцы досконально изучили ситуацию в Роснефти и пришли к выводу, что здесь есть потенциал для реализации взаимовыгодных совместных проектов, от СПГ — до нефтедобычи и нефтепереработки. Теперь у Роснефти, помимо BP, появляется ещё один стратегический иностранный акционер, что, конечно, приведёт к росту капитализации компании.