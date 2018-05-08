JET AIRWAYS ОТМЕЧАЕТ 25 ЛЕТ ПОЛЕТОВ

Jet Airways, ведущая международная авиакомпания Индии, отмечает значимую и торжественную дату - 25 лет полетов!

В стремлении изменить лицо индийской авиации, Jet Airways совершил свой первый рейс 9W321 из Мумбаи в Ахмадабад, 5 мая 1993 года назвав этот короткий перелет «Соединением Индии с Миром»

Начав со скромного флота, состоящего из 4-х самолетов, обслуживающих всего 6 пунктов в начале 1993 года, в настоящее время Jet Airways – это 119 современных воздушных судов и более 450 международных направлений, выполняемых совместно с компаниями партнерами.

Jet Airways был призван сыграть скромную, но важную роль в содействии роста индийской экономики, предоставляя и одновременно облегчая пассажирские и грузовые перевозки, а также в значительной степени способствуя развитию торговли и туризма, как в Индии, так и во всем мире.

Философия бренда и предоставляемых услуг, определена лично Председателем Совета Директоров, г-ном Нарешом Гоял и характеризуется теплом, заботой и личным вниманием, а также сущностью индийского гостеприимства. Вложив в свое дело весь накопленный опыт, Jet Airways смогли безукоризненно обучить свой персонал, помогая вывести на совершенно новый уровень высокий профессионализм своих сотрудников, создавая культуру новых талантливых специалистов, заслуживших доверие своих гостей, как на земле, так и в воздухе.

Уникальная философия обслуживания авиакомпании помогла ей стать знаковым индийским брендом, высоко зарекомендовавшим себя на авиационной мировой арене.

По случаю 25-й годовщины г-н Нареш Гоял, председатель совета директоров группы Jet Airways сказал: «Этот день представляет собой незабываемую веху, принеся радостные эмоции и неподдельный восторг для всех нас. Мы одновременно скромны и горды огромным доверием, поддержкой и оценкой, полученной от наших гостей на протяжении многих лет, мы с теплотой вспоминаем первые шаги, которые мы предприняли в этом направлении и это было действительно захватывающим путешествием, во время которого мы доставляли радость от полета миллионам наших пассажиров. Я с большим удовольствием готов вновь и вновь подтверждать нашу приверженность им и нашей идеи соединения Индии с миром».

«Наши партнеры также заслуживают особого упоминания за их последовательную поддержку, которая превзошла все наши ожидания. Неизменная поддержка правительства в деле открытия и развития индийской авиации облегчившая доступность для путешественников всего мира, также заслуживает особого внимания. Наконец, я выражаю глубокую благодарность каждому члену семьи Jet Airways без чьих неустанных усилий эта веха и наш успех были бы невозможны».

Свой Серебряный юбилейный год Jet Airways будет праздновать через всю свою глобальную сеть, на земле и в воздухе, в стремлении поблагодарить большую семью авиакомпании, состоящую из более чем 16 000 сотрудников и выразить безграничную признательность своим уважаемым гостям за их верность, поддержку и доверие.