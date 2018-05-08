Медведев рассказал, будет ли повышен пенсионный возраст в России

Кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты российского парламента, заявил, что пришло время принимать решение о повышении пенсионного возраста.

По словам Медведева, сейчас жизнь в стране улучшилась, продолжительность жизни увеличилась.

«Поэтому данный вопрос назрел», – признался Медведев. Однако он пообещал, что будут учтены все факторы и нюансы.

Ранее сообщалось, что Медведев, выступая перед депутатами нижней палаты российского парламента, заявил, что Россия была и будет значимой частью глобального мира, «как бы её не пытались выкинуть».