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Москва, 08.05.2018

Немецкий концерн Siemens останавливает производство на неделю

«Expert Online» 2018

Немецкий концерн Siemens на неделю отправляет тысячи своих работников в вынужденный отпуск, пишет издание Handesblatt. Оптимальный план «каникул» обсудят представители профсоюзов вместе с руководством предприятий. Отмечается, что рабочие заводов смогут выбирать между вынужденным отпуском и пополнением часов в табеле учета отработанного времени. В настоящее время переговоры продолжаются и уже есть подвижки в данном вопросе.

«Временное закрытие» это всего лишь одна часть  в череде целого ряда мер жесткой экономии, направленных на снижение издержек концерна, сообщил источник издания. Это происходит на фоне "беспрецедентного падения рынка", отмечают в компании. В настоящее время, компания предпринимает меры по оптимизации расходов, которые затронут транспортные расходы, спонсорские проекты, инвестиционные и проекты участия в выставках.

Ранее концерн Siemens заявил о сокращении в ближайшее время около шести тысяч рабочих мест. Если это действительно произойдет, то в Германии в результате этого работы лишатся 3,45 тыс. человек. Например в земле Северный Рейн — Вестфалия остановят предприятия в Мюльхайме и Дортмунде.

По данным источника издания в промышленных кругах, в конце мая концерн приостановит работу подразделения Power and Gas из-за кризиса на рынке электрогенерации. Сроки приостановки не уточняются.

Ранее компания планировала развивать машиностроительное направление в России, продавать турбины в больших объемах для модернизации российских электростанций, но с потерей рынка из-за санкций США и ЕС теперь проведет реструктуризацию. Концерн сокращает производства энерготурбин и продает предприятие по производству турбин в Лейпциге.

Также сообщается, что концерн решил консолидировать три подразделения: Power and Gas, Power Generation Services и Process Industries and Drives.

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