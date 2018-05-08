Путин лично представит депутатам кандидата на пост премьер‐министра

Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ, которое запланировано на 15:00 мск 8 мая, лично представит Дмитрия Медведева в качестве кандидата на пост главы правительства.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава государства готов дать ответы на любые вопросы депутатов. Перед парламентариями также выступит и сам кандидат, передаёт агентство «Интерфакс».

Кроме того, представитель Кремля отметил, что возможно в ходе встречи не обойдётся и без заключительных ремарок как со стороны президента России, так и со стороны Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры нового правительства. При этом Аркадий Дворкович, бывший в прежнем составе кабинета вице-премьером по ТЭК, Игорь Шувалов, который был первым вице-премьером, а также Дмитрий Рогозин, занимавший пост вице-премьера по линии оборонно-промышленного комплекса страны – в качестве кандидатов в состав нового правительства названы не были.