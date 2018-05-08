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Москва, 08.05.2018

Путин призвал укреплять экономический суверенитет страны

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы, которые ранее утвердили Дмитрия Медведева главой правительства, призвал укреплять экономический суверенитет страны.

При этом он убеждён, что санкции против РФ только помогают в этом, передаёт ТАСС.

«Россия диверсифицирует золотовалютные резервы и будет продолжать это делать, монополия доллара ненадёжна», – заявил президент, добавив, что Россию не ждут на международных рынках, но она должна за место на них бороться, предлагая конкурентоспособные товары.

Кроме того, Путин в ходе своего выступления напомнил, что выполнение его майского указа потребует дополнительно 8 трлн рублей, хотя изначально объём необходимых средств исчислялся в 10 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы дали согласие на назначение Дмитрия Медведева главой правительства России. За это проголосовали 374 депутата при 56 против.

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