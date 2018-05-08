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Москва, 08.05.2018

Президент Ирана ответил на заявление Трампа

«Expert Online» 2018

Президент Ирана Хасан Роухани в обращении к нации назвал США страной, которая не соблюдает своих обязательств, а у президента Дональда Трампа есть «опыт по подрыву международных договоров». Лидер Ирана отметил, что есть «небольшой срок» для переговоров с другими мировыми державами для сохранения ядерной сделки.

Ранее президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж, Берлин и Лондон сожалеют о решениии Трампа и отметил, что соглашение необходимо сохранить.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о выходе из ядерной сделки с Ираном. Вашингтон вернет санкции против Ирана "на наивысшем уровне", подчеркнул глава Белого дома.

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