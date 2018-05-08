Цены на нефть Brent побили рекорд 2014 года

Цена на нефть марки Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила отметку в 76 долларов за баррель. Отмечается, что скачок произошел на фоне кризиса в Венесуэле и заявлениях США по возможном выходе из договора по ядерной сделке с Ираном. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Как отмечает издание, накануне стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 1,52%, составив 76,01 долларов за баррель. Несколькими минутами ранее цена на Brent выросла до отметки в 76,22 долларов. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,12%, подобравшись к отметке 70,5 доллара за баррель.